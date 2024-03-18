Şerife Bacı Hangi Cephede Savaşmıştır? Şerife Bacı Kimdir, Kurtuluş Savaşı’nda Nerede Mücadele Etmiştir?

Anadolu kadını ülkesine olan bağlılığını daima kanıtlamıştır. Osmanlı Devleti'nin girdiği her savaşta hem cephede hem cephe gerisinde orduya yardımcı olmaya çalışmıştır. Bu mücadeleyi zor şartlarda veren kadınlardan biri de Şerife Bacı'dır. Bu bağlamda Şerife Bacı kimdir ve Şerife Bacı hangi cephede savaşmıştır, konuları önemli bilgiler verirken yakın zamanda olan Kurtuluş Savaşı'nda nerede mücadele etmiştir, konusu Anadolu'daki kurtuluş mücadelesini ortaya koymaktadır.

Şerife Bacı Kimdir?

Anadolu'nun en büyük topyekûn mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nda eli silah tutan herkes vatan savunmasına koşmuştur. Cephede birebir savaşan askerlerimizin yanında cephe gerisinde savaşan Anadolu kadınları da yemek, sağlık, taşıma, dikme vb. gibi birçok alandan orduya yardımcı olmuştur.

Bu kadınlardan biri de adını tarihe önemli bir konum ve rolle yazdıran Seydilerli Şehit Şerife Bacı olmuştur. Şerife Bacı Kurtuluş Savaşı'nın 1921 yılında kışın çetin koşullarında sırtında çocuğu, önünde kağnısı ile İnebolu' dan Kastamonu'ya cephane taşımıştır. Cephaneyi Kastamonu Kışlası önüne kadar taşımış, burada mermileri ve çocuğunu korumak için şehit olmuştur.

Şerife Bacı Hangi Cephede Savaşmıştır?

Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı'ında mücadele veren Anadolu kadının en büyük sembolü olmuştur. İnebolu'dan Kastamonu'ya 1921 yılının zor kış şartlarında cephane taşırken çocuklarını ve mermilerini korumak adına donarak şehit olmuştur.

Kurtuluş Savaşı'nda Nerede Mücadele Etmiştir?

Anadolu'da verilen Kurtuluş Savaşı, Anadolu halkının gönüllü olan kadın, erkek, çocuk ve yaşlı demeden herkes tarafından mücadele ile verilmiştir. Bu mücadele birden fazla yerde verilirken kadınlar da bu mücadelenin her alanında yer almıştır. Bu mücadelede yer alan kadınlarımızdan biri de Şerife Bacı olmuştur.

Şerife bacı, kurtuluş Savaşı'nda İnebolu-Ankara lojistik cephe hattında cephane ve mühimmat taşıyarak milli mücadeleye destek vermiş ve Kurtuluş Savaşı'nın mücadele sembolü olmuş Anadolu kadınlarındandır.