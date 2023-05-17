Serik Nerede? Serik Nereye Bağlı, Hangi İlde?

Diğerlerine göre adı daha az bilindiği için Akdeniz'in tatil beldelerin biri olan Serik nerede diyenler olabilir. Serik nereye bağlı ve hangi ilde diye araştıranların, bu ilçenin Antalya'da olduğunu öğrenmeleri gerekir. Antalya Merkez ilçesine 39 km gibi bir mesafede bulunan Serik, bundan dolayı çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çeker. İlçe aynı zamanda, Antalya'nın diğer turistik ilçelerine de çok yakındır. Serik'e nasıl gidilir? İşte detaylar…

Serik Nerededir?

Tatil için farklı bir lokasyon arayanlara yönelik bir alternatif olan Serik, Antalya'ya bağlı turistik bir ilçedir. Her ne kadar Alanya, Kaş, Kemer, Finike ve Manavgat kadar ünlü olmasa da her yıl birçok turist tarafından ziyaret edilir. Günümüzde nüfusu 139.545 olan Serik, yaz aylarında daha fazla kalabalıklaşır. Kış aylarında ise tam tersi bir şekilde nüfusunda azalma yaşanır.

Antalya merkezine 39 km uzaklıkta yer alan Serik merkezi, denize 7 km uzaklıktadır ve 26 m yükseklikte bulunur. İlçe aslında Antalya Ovası'nın devamı niteliğindedir. Antalya'nın Manavgat ve Aksu, Isparta'nın Sütçüler ve Burdur'un Bucak ilçesi ile sınır komşusudur. Düz arazilerin yoğun olduğu bölgelerde tarım ve turfanda sebzecilik yapılırken, yükseltinin fazla olduğu yerlerde ise hayvancılık ve ormancılık yapılır. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Serik'te kışlar ılık ve yağışlı iken, yazlar kurak ve sıcaktır. Aspendos ve Sillyon antik kentleri ile Zeytintaşı Mağarası ve Uçansu Şelalesi, en ünlü turistik noktalarındandır.

Serik'e Nasıl Gidilir?

İlçeye, hem kara yolları hem de hava yolları ile rahatlıkla gidebilir. İstanbul ve Serik arası mesafe 722 km'dir ve ortalama olarak 8 saat 15 dakika gibi bir sürede yolculuk tamamlanabilir. Ankara ile Serik arası 527 km'dir ve seyahat, molalar ve yolun durumuna bağlı olarak ortalama 6 saat 30 dakika sürer. Serik ve İzmir arası uzaklık ise 500 km'dir ve yaklaşık 6 saatte yolculuğu bitirmek mümkündür. Hava yollarını tercih edecekler için bu süre çok daha kısadır. Antalya Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra taksi, kiralık araç veya toplu taşıma ile Serik'e ulaşılabilir. Otobüs ile gidecek olanlar için söz konusu süreler biraz daha uzayabilir.