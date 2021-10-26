Serin Zıt Anlamlısı Nedir? Serin Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Serin kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılmaktadır. Yerine göre isim olarak da kullanımı bulunmaktadır. Serin kelimesinin anlam çeşitliliği pek bulunmamaktadır. Çoğunlukla hava durumu ve onun türevleriyle ilgili durumları ifade etmek için kullanılan bir kelimedir.

SERİN KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Serin kelimesinin anlam çeşitliliği bulunmadığından yukarıda bahsetmiştik. Bu yüzden serin kelimesinin mecaz ve terim gibi anlam çeşitleri de bulunmamaktadır. Çoğunlukla gerçek anlamıyla kullanılan bir kelimedir. Serin kelimesi çoğunlukla belirli bir hava olayı veya durumu için kullanılmaktadır. Tüm bu bilgilere bakarak serin kelimesinin anlamlarını şu şekilde gösterebiliriz:

(hava için) ılıkla soğuk arası, az soğuk.

Hafif bir soğukluk veren, hoşa giden.

SERİN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Serin sözcüğünün barındırdığı anlamlardan yukarıda bahsetmiştik. Bunun haricinde serin kelimesinin anlam ilişkileri de oldukça önemlidir. Özellikle eş anlam ve zıt anlam en önemlileridir. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmasına rağmen serin kelimesinin tam olarak bir eş anlamlısı bulunmaktadır. Fakat genel olarak 'az soğuk' tabiri kullanılmaktadır. Serin kelimesinin zıt anlamlısı ise 'ılık' kelimesidir. Bu kelimeleri daha iyi ayırt etmek için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Çatı katı çok serin olduğu için biraz orada vakit geçirmek istedim.

Galip ıssız bir gece içinde, ılık bir bahçede, bir havuz kenarında yanan bir meşaledir.

SERİN KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Serin kelimesinin anlam ilişkilerinden ve barındırdığı anlamlardan da görüldüğü gibi serin kelimesi diğer kelimelerle pek fazla ilişkili değildir. Buna göre serin kelimesine benzer kelimeler şunlardır: