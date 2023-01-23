Seriyye Ne Demek? Seriyye Olarak Kabul Edilen Seferler Hangileri, Kaç Tane Var?

İslam dünyasında karşımıza çıkan pek çok terim vardır. Seriyye kelimesiyle ilk defa karşılaşan kullanıcılar, bu terimin ne demek olduğu sorusu karşısında internete başvurmuştur. Özellikle son zamanlarda araştırılan seriyye Hz. Muhammed zamanında çok sık kullanılmıştır. O'nun döneminde pek çok askerî harekât gerçekleşmiştir. O dönemde harekatları nitelemek adına kullanılan kelimelerden birisi olan seriyye seferleri çeşitlilik göstermiştir. Hz. Muhammed'in bizzat katıldığı askeri hareketlerin de olduğu gibi onun katılamadığı askeri hareketler de vardır. Bu harekâtlara verilen isimlerden birisi olan seriyye, kullanıcılar tarafından araştırılırmıştır. Peki seriyye nedir, seriyye olarak kabul edilen seferler hangileri ve kaç tane? İşte, bu sorulara dair merak edilenler...

Seriyye Ne Demek?

Seriyye ne demek sorusu, son zamanlarda internette çok sık araştırılmıştır. İslam peygamberi olan Hz. Muhammed'in bizzat katılamadığı seferlere seriyye denilmiştir. Onun döneminde gerçekleşen askeri harekatlara katılamadığı zamanlar olduğu gibi, katıldığı dönemlerde vardır. Gerekli olduğu durumlarda bu askeri seferlere katılan Hz. Peygamber, bazı durumlardan ötürü bu seferlere katılamamıştır. İslamiyet'te bu isim ise seriyye olarak ifade edilmiştir. Bu hareketlerin gerçekleme amacı ise dinin korunmasıdır. Hz. Muhammed'in yer alamadığı seriyye olarak kabul edilen bu askeri seferler 35 ila 66 arasındadır.

Seriyye Olarak Kabul Edilen Seferler Hangileri

Seriyye seferleri hakkında araştırma yapan kişiler, seriyye olarak kabul edilen bu seferler hangileri sorusuna da cevap aramıştır. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in katılamadığı bu seferlerin bazıları ise şu şekildedir;

Hevazin Seriyyesi

Beni Kilab Seriyyesi

Mürre Seriyyesi

Meyfaa Seriyyesi

Harrar Seriyyesi

Rabiğ Seriyyesi

İlk Seriyyeler Nelerdir?

Peygamberin döneminde yer alan seriyyelerin sayısı ve adlandırılması konusunda farklı bilgiler rastlanmaktadır. Farklı amaçlarla görevlendirilen seriyyeler bu dönemde oldukça önem kazanmıştır. Bunlar arasında güvenlikle ilgili, istihbarat toplamak ve keşif yapmak için gönderilen seriyyelerden birisi de Hz. Peygamber'in de askeri başarısında büyük payı olan, hicretin on yedinci ayına rastlayan recebin başında Abdullah b. Cahş'ın kumanda ettiği Nahle Seriyyesi'dir. Bu grup arasında, Abdullah b. Revâha ve Abbâd b. Bişr'in Hayber de yer almıştır.