Sert eş anlamlısı nedir? Sert kelimesinin eş anlamlısı

Sert kelimesi Farsça kökenli kelimedir, sert kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de sözcük dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan sert kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sert Kelimesinin Eş Anlamlısı

Katı ( Eski Türkçeden dilimize geçmiştir)

Sağlam (Arapçadan dilimize geçmiştir)

Bu iki kelime de sert kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Sert Kelimesinin Anlamı

Dayanıklı, kolay kolay esnemeyen kırılmayan anlamına gelir. Mecaz yönden ise tavırları yumuşak olmayan, net ve tolere etmeyen anlamına gelir.

Sert Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Amirleri o kadar sert bir insandı ki, kimse soru sormaya cesaret edemezdi.

Ebeveynler çocuklarına sert tavırlarla değil şefkatli tavırlarla yaklaşmalıdır.

Sert Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı