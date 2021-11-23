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Giriş Tarihi: 23.11.2021 08:24

Sert eş anlamlısı nedir? Sert kelimesinin eş anlamlısı

Sert eş anlamlısı nedir? Sert kelimesinin eş anlamlısı

Sert kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Bu sözcük türlü muhalefetlere karşı dayanıklı olan nesneleri, canlıları yahut insanların toleranssız katı tavırlarını ifade etmek istediğimizde kullandığımız bir kelimedir. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı bir çok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen sert kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sert kelimesi Farsça kökenli kelimedir, sert kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem hafızamız için alıştırma yapmaya hem de sözcük dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan sert kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sert Kelimesinin Eş Anlamlısı

  • Katı ( Eski Türkçeden dilimize geçmiştir)
  • Sağlam (Arapçadan dilimize geçmiştir)

Bu iki kelime de sert kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Sert Kelimesinin Anlamı

  • Dayanıklı, kolay kolay esnemeyen kırılmayan anlamına gelir. Mecaz yönden ise tavırları yumuşak olmayan, net ve tolere etmeyen anlamına gelir.

Sert Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Amirleri o kadar sert bir insandı ki, kimse soru sormaya cesaret edemezdi.
  • Ebeveynler çocuklarına sert tavırlarla değil şefkatli tavırlarla yaklaşmalıdır.

Sert Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Annem bize karşı hep katıydı, belki de küçükken sevgisiz kaldığı için olacak ki sevmeyi zayıflık olarak görürdü.
  • Çimentoyu daha katı yapmalısın, yoksa duvarlar dayanıksız olur.
  • Sen işini sağlama al, yarın neler olacağını hiç birimiz bilmiyoruz.
  • O öğrenciyle sağlam bir konuşma yapmanın vakti geldi de geçiyor.

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Sert eş anlamlısı nedir? Sert kelimesinin eş anlamlısı
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