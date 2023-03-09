Servant Ne Demek? Servant Kelimesinin Anlamı ve Cümle İçinde Kullanımı

Servant ne demek diye araştıranlar, bu kelimenin İngilizcede "hizmetçi" anlamına geldiğini öğrenmelidir. Servant ne iş yapar diye soranlar için bu kavram, turizm ve diğer hizmet sektöründe çalışanları ifade eder. Kendi içinde farklı kollara ayrılan ve onlardan biri olan posta servant nedir diye merak edilir. İngilizce bir kelime olduğu için ne anlama geldiğini öğrenmek isteyenler, Türkçesi ne diye sorar. Servant nedir ve neyi ifade eder?

Servant Ne Demektir?

İngilizcede "hizmetkâr", "hizmetçi" ve "uşak" gibi anlamlara sahip olan servant, turizm ve benzer sektörlerde çalışan personellerin kullandığı temel materyalleri tanımlamak için kullanılır. Servis elemanlarının işini kolaylaştıran ve hizmet için gerekli olan tüm araç ve gereçleri kapsar. Bu şekilde kategorize edilmesinin nedenleri arasında, iş akışının aksamasını engellemek, işleri pratik hale getirmek ve düzeni sağlamak bulunur. Servantlar çeşitleri bakımından 4'e ayrılır. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır.

Ana servant : Servis personellerinin kullanmış olduğu tüm servis takımları, masa örtüleri ve peçete gibi malzemelerin bulunduğu ara depoyu tanımlar.

Masa servant : Masada yer kaplaması istenmeyen malzemelerin, kullanım zamanı gelene kadar bekletildiği küçük bir masa ve tekerlekli arabadır.

Posta servant : Ana servanta ek olarak kullanılan, ancak ona göre daha küçük çaplı olan bir servant çeşididir. Acil olarak bir malzemeye ihtiyaç duyulduğu sırada kullanılır.

Seyyar servant : Bir deposu olmayan restoranlarda, servant olarak masalar kullanılır. İhtiyaç halinde tüm masaların yanına bir servant eklenir. Bu, zamandan kazanmayı ve servisin eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlar.

Servant Ne İşe Yarar?

Restoranlar, oteller ve hizmet alanında faaliyet gösteren her işletmenin ihtiyacı olan yapılara servant adı verilir. Bunlar, personeller tarafından hizmetin daha kolay, hızlı ve düzgün bir biçimde verilmesi için kullanılması zorunlu olan araç ve gereçlerdir. Tabak, çatal, bıçak, bardak, masa vb. birçok malzeme ile bunların muhafaza edildiği alanlar servantın kapsamına girer.