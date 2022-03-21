Servet-İ Fünun Dönemi Şairleri Ve Özellikleri: Servet-İ Fünun Sanatçıları Ve Yazarları

Osmanlı Dönemi zaman zaman padişahların zaman zaman aydın bir topluluğun çevresinde yenilikçi bir tutum ile karşılaşmış olsa da önüne çıkan engeller ile başarılı olamamıştır. Servet-i Fünun da bu dönemlerden birisidir. 1896 ile 1901 yılları arasında birçok şair ve yazarın eserler ürettiği ancak bunu toplumcu değil de bireyci veya bireyselliği ön planda tutarak çıkardığı eserler Servet-i Fünun dönemini oluşturmuştur. Tevfik Fikret'in derginin başına geçmesiyle başlayan bu edebi dönemde bağımsız şair ve yazarlar da oldukça önemlidir.
Servet-i Fünun ya da bir diğer adıyla Edebiyat-ı Cedide Tevfik Fikret'in öncülüğünde oluşan edebiyatımızın önemli dönemlerinden bir tanesidir. Bu dönem eserler üreten ve dönemin önde gelen şair ve yazarlarını sıralayacak olursak;
Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) dönemi önde gelen şair ve yazarlarının da dışında önemli şair ve yazarlara tanıklık etmiştir. Bunlar;
Bunlarla birlikte dönem içerisinde yaşamış olan ve eserler üreten birçok önemli şair ve yazar Servet-i Fünuncular arasında sayılmasa da dönem içerisinde kendi bağımsız çizgilerini koruyarak üretkenliklerine devam etmiş ve günümüze oldukça önemli eserler bırakmışlardır.
Servet-i Fünun dönemi içerisinde yaşamış ancak bağımsız olarak hareket ederek bu topluluk içerisinde yer almamış şair ve yazarlara bakacak olursak;
Recaizade Mahmut Ekrem'in çıkarttığı Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan kişiler Tevfik Fikret'in önderliğinde edebi bir yapı veya topluluk olarak Servet-i Fünun'u oluşturmuşlardır. Dönem aralığı 1896 ile 1901 yılları arasında geçen Servet-i Fünun toplumsal konulardan ziyade bireysel konulara değinmişlerdir. Dönem özelliklerini sıralayacak olursak;