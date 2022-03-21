Servet-İ Fünun Dönemi Şairleri Ve Özellikleri: Servet-İ Fünun Sanatçıları Ve Yazarları

Osmanlı Dönemi zaman zaman padişahların zaman zaman aydın bir topluluğun çevresinde yenilikçi bir tutum ile karşılaşmış olsa da önüne çıkan engeller ile başarılı olamamıştır. Servet-i Fünun da bu dönemlerden birisidir. 1896 ile 1901 yılları arasında birçok şair ve yazarın eserler ürettiği ancak bunu toplumcu değil de bireyci veya bireyselliği ön planda tutarak çıkardığı eserler Servet-i Fünun dönemini oluşturmuştur. Tevfik Fikret'in derginin başına geçmesiyle başlayan bu edebi dönemde bağımsız şair ve yazarlar da oldukça önemlidir.

Servet-i Fünun Şairleri

Servet-i Fünun ya da bir diğer adıyla Edebiyat-ı Cedide Tevfik Fikret'in öncülüğünde oluşan edebiyatımızın önemli dönemlerinden bir tanesidir. Bu dönem eserler üreten ve dönemin önde gelen şair ve yazarlarını sıralayacak olursak;

Tevfik Fikret (1867-1915)

Halit Ziya Uşaklıgil (1866-1945)

Cenap Şahabettin (1870-1934)

Mehmet Rauf (1876-1931)

Servet-i Fünun Dönemi Yazarları

Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) dönemi önde gelen şair ve yazarlarının da dışında önemli şair ve yazarlara tanıklık etmiştir. Bunlar;

Hüseyin Cahit Yalçın

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Süleyman Nazif

Ali Ekrem Bolayır

Faik Ali Ozansoy

İsmail Safa

Ahmet Reşit Bey

Hüseyin Siret Özsever

Bunlarla birlikte dönem içerisinde yaşamış olan ve eserler üreten birçok önemli şair ve yazar Servet-i Fünuncular arasında sayılmasa da dönem içerisinde kendi bağımsız çizgilerini koruyarak üretkenliklerine devam etmiş ve günümüze oldukça önemli eserler bırakmışlardır.

Servet-i Fünun dönemi içerisinde yaşamış ancak bağımsız olarak hareket ederek bu topluluk içerisinde yer almamış şair ve yazarlara bakacak olursak;

Mehmet Akif Ersoy (1873-1936)

Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944)

Ahmet Rasim (1865-1932)

Servet-i Fünun Özellikleri

Recaizade Mahmut Ekrem'in çıkarttığı Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan kişiler Tevfik Fikret'in önderliğinde edebi bir yapı veya topluluk olarak Servet-i Fünun'u oluşturmuşlardır. Dönem aralığı 1896 ile 1901 yılları arasında geçen Servet-i Fünun toplumsal konulardan ziyade bireysel konulara değinmişlerdir. Dönem özelliklerini sıralayacak olursak;