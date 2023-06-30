Serveti Fünun Dönemi Hikaye Özellikleri - Servet-i Fünun Döneminde Hikaye Özellikleri, Örnekleri Ve Yazarları

Serveti Fünun dönemi hikâye özellikleri dendiğinde on birinci sınıflar için bu konunun çok önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Serveti Fünun dönemi başından sonuna kadar Türk Edebiyatında değişiklikler yapmış önemli bir akımın adıdır. Bu nedenle Serveti Fünun dönemi hikâye yazarları da son derece önemli kişilerden oluşmaktadır. Bunların doğru öğrenilmesi ve Serveti Fünun döneminde hikaye özelliklerine hâkim olunabilmesi için konuyu detaylarıyla ele aldık.
19. Yüzyılın sonlarında başlayan ve 20. Yüzyılın başlarına dek Osmanlı İmparatorluğu'ndaki edebiyat akımları arasında ön plana çıkmış olan Serveti Fünun, bir edebiyat akımının ismidir. Kelime anlamı olarak "bilimlerin zenginliği" anlamına gelen isim, edebiyattaki bilimsel yöntemlerin artmasını ve estetik anlayışının da kullanılmasını teşvik etmek için ortaya çıkmış bir akım olma özelliğini taşımaktaydı.
Serveti Fünun akımının ortaya çıktığı zamanlarda Osmanlı Dönemi'nde çok önemli olan bir modernleşme süreci yaşanmaktaydı. Doğal olarak da Türk Edebiyatı bundan etkilendi ve Serveti Fünun döneminin kapısı aralanmış oldu. Şiir ve hikâye alanında son derece önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemde yazarlar hem gerçekçi hem de halktan hikayeler alınarak seçildiler.
Yazarlar kalemlerini karakterlerin duygu durumlarını doğru bir şekilde aktarabilmek ve iç dünyalarıyla birlikte psikolojilerini de kâğıda dökmeyi amaçladılar ve bunda büyük oranda başarılı oldular. Estetiğe ve sanatsal ifadeye son derece önem veren yazarlar devamlı olarak dilin güzelliğinden faydalandılar ve çeşitli imgeler kullanarak anlatımı detaylandırdılar.
Serveti Fünun dönemindeki hikâye özelliklerinin incelenmesi yapıldığında belli başlı maddeler kullanmak ve hikâye özelliklerini birbirinden ayrıştırarak anlatmak konunun anlaşılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.
Serveti Fünun döneminde öne çıkan bazı hikaye yazarları vardır. Bunlar, hem kendi iç dünyalarında önemli fikir insanları hem de yetenekli birer edebiyatçılardır.
Sırasıyla Recaizede Mahmut Ekrem (1847-1914), Halit Ziya Uşaklıgil (1875-1931), Mehmet Rauf (1875-1931), Ahmet Rasim (1864-1932), ve Şemsettin Sami (1850-1904) olarak sıralanabilir.
Bu isimlerin yazılan önemli hikayeler de aşağıdaki gibidir.
Bu dönemde farklı yazarlar da vardır fakat bu isimler kadar ön plana çıkmayı başaramamışlardır.