Serveti Fünun Dönemi Roman Özellikleri - Servet-i Fünun Döneminde Roman Özellikleri, Örnekleri Ve Yazarları

Türk Edebiyatı tarihinde büyük yer ediniş ve ses getirmiş dönemlerin en baş sıralarında Serveti Fünun dönemi gelmektedir. Bu dönemde çıkan eserler özellikle romanlar büyük beğeni toplamış günümüzde Edebiyat derslerinde işlenme, üzerine çalışmalar yapılmakta olan eserlerdir. Hal böyle olunca Serveti Fünun dönemi roman özellikleri ve bu eserlerin yazarları merak edilmektedir. Bizlerde siz kıymetli okurlarımız için Serveti Fünun dönemi roman özellikleri ve yazarları hakkında ayrıntıları bir araya getirdik.
Türk Edebiyat tarihinin en önemli ve günümüze kadar ulaşmış akımlarından olan Serveti Fünun dönemi, Türk Edebiyatının kendi içinde süre gelen doğu-batı akımlarının çatışması nihayete vardıran akım olmuştur. Serveti Fünun akımının başlaması ile Türk Edebiyatı eserlerinde tamamen batıya dönmüştür.
Edebiyat tarihimizde yer alan uzun yahut kısa soluklu tüm akımların kendine has özellikleri vardır, bu özellikler kendi içerisinde de roman, şiir ve hikaye gibi başlıkları ayrıca özelliklere sahiptir. Serveti Fünun döneminde yazılan romanlarda da dönemin belli başlı edebi özellikleri ise şunlardır;
Dönemim en beğenilen ve ses getiren romanları ise şunlardır; Aşk-ı Memnu, Mai ve Siyah, Eylül, Salon Köşelerinde, Bir Aşkın Tarihi, Nemide.
Serveti Fünun Dönemi Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman Nazif, Ahmet Şuayp ve Hüseyin Suat Yalçın isimli usta kalemlerin yayımladığı Servet-i Fünun isimli dergi ile başlamış bulunmaktadır. Zamanla akımı benimseyen pek çok roman yazarı olmuştur, bu yazarlar ise şunlardır;