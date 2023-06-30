Serveti Fünun Dönemi Roman Özellikleri - Servet-i Fünun Döneminde Roman Özellikleri, Örnekleri Ve Yazarları

Türk Edebiyatı tarihinde büyük yer ediniş ve ses getirmiş dönemlerin en baş sıralarında Serveti Fünun dönemi gelmektedir. Bu dönemde çıkan eserler özellikle romanlar büyük beğeni toplamış günümüzde Edebiyat derslerinde işlenme, üzerine çalışmalar yapılmakta olan eserlerdir. Hal böyle olunca Serveti Fünun dönemi roman özellikleri ve bu eserlerin yazarları merak edilmektedir. Bizlerde siz kıymetli okurlarımız için Serveti Fünun dönemi roman özellikleri ve yazarları hakkında ayrıntıları bir araya getirdik.

Serveti Fünun Dönemi

Türk Edebiyat tarihinin en önemli ve günümüze kadar ulaşmış akımlarından olan Serveti Fünun dönemi, Türk Edebiyatının kendi içinde süre gelen doğu-batı akımlarının çatışması nihayete vardıran akım olmuştur. Serveti Fünun akımının başlaması ile Türk Edebiyatı eserlerinde tamamen batıya dönmüştür.

Serveti Fünun Dönemi Romanları Ve Özellikleri

Edebiyat tarihimizde yer alan uzun yahut kısa soluklu tüm akımların kendine has özellikleri vardır, bu özellikler kendi içerisinde de roman, şiir ve hikaye gibi başlıkları ayrıca özelliklere sahiptir. Serveti Fünun döneminde yazılan romanlarda da dönemin belli başlı edebi özellikleri ise şunlardır;

Hemen her eserde reailzm akımı vardır.

Bu dönemin yazarlarında geçmiş dönemden gelen içe kapanıklık ve baskının verdiği tesirin sebebiyle, romanlarda umutsuzluk ve hayal kırıklığı kavramlarına yer verilmiştir.

Üslup ve anlatım tarzında tamamen değişikliğe gidilmiş, batılı bir roman anlayışı hakim olmuştur.

Geçmiş dönemde yaşadıkları baskılar nedeniyle yazarlar toplumsal olaylardan ziyade bireysel konuları ele almıştır.

Romanlarda psikolojik hal ve durumların tasvirine sıkça yer verilmiştir.

Ağır ve süslü bir dil kullanılmıştır.

Dönemim en beğenilen ve ses getiren romanları ise şunlardır; Aşk-ı Memnu, Mai ve Siyah, Eylül, Salon Köşelerinde, Bir Aşkın Tarihi, Nemide.

Serveti Fünun Dönemi Roman Yazarları Hangileridir?

Serveti Fünun Dönemi Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman Nazif, Ahmet Şuayp ve Hüseyin Suat Yalçın isimli usta kalemlerin yayımladığı Servet-i Fünun isimli dergi ile başlamış bulunmaktadır. Zamanla akımı benimseyen pek çok roman yazarı olmuştur, bu yazarlar ise şunlardır;

Halit Ziya Uşaklıgil