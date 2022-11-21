Ses Boşlukta Yayılır Mı? Sesin Yayılması İçin Ne Gerekir, Hangi Ortamda Daha İyi Yayılır?

Ses boşlukta yayılır mı sorusuna cevap arayan bilim insanları öncelikle sesin özellikleri ve dalga boyları üzerinde araştırma yapmışlardır. Yapılan araştırma sonucunda sesin hangi şartlarda ve nasıl bir ortamda yayılacağı sorusuna cevap bulmuşlardır. Ses her ortamda yayılır mı sorusuna verilen cevap tabi ki olumsuzdur. Ses her ortamda yayılmaz. Ses dalgaları boşlukta yayılır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ses Boşlukta Yayılır Mı?

Ortamda duyduğunuz sesleri kulağınıza getiren ve duyma duygusunu harekete geçiren, ortamda bulunan maddelerdir. Bu nedenle boş bir odada çıkan sesler kulağınıza farklı bir frekans ve tonda gelir. Yani sesin ortamda yayılması için ortamdaki maddelere ihtiyacı vardır. Bu tespitten hareketle ses boşlukta yayılmaz sonucuna ulaşılır.

Ses Her Ortamda Yayılır Mı?

Sesin her ortamda yayılması mümkün değildir. Ses, ancak bir şeye çarptığı zaman yayılır. Boşlukta bu yayılma söz konusu olmayacağı için sesin yayılması da söz konusu değildir. Uzay da bir boşluk olduğu için ses uzayda yayılmaz. Sesin en kolay yayıldığı ortam, eşyaların fazla olduğu odalardır. Eşyanın olmadığı, sadece duvarlardan ibaret olan odalarda da sesin farklı bir şekilde yayıldığını görebilirsiniz.

Sesin duyulması için herhangi bir nesne ya da malzemeye çarparak sesin geri gelmesi gerekir. Bu olay çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşir. Geçen süre hissedilmeyecek ölçüde kısadır. Canlıların sesi duyması da bu geri dönüşe bağlıdır. Kulağa gelen titreşimler dış kulakta toplanarak duyma merkezine iletilir ve canlı sesi duyar. Ortamdaki yayılma hızı ne kadar fazla ise sesin duyulma süresi de o kadar hızlı olacaktır. Nesne kalabalığının fazla olduğu ortamlarda sesin hızlı yayılmasının sebebi de budur.