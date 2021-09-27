Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ses Eş Anlamlısı Nedir? Ses Kelimesinin Eş Anlamlısı
Giriş Tarihi: 27.9.2021 10:48

Ses Eş Anlamlısı Nedir? Ses Kelimesinin Eş Anlamlısı

Ses Eş Anlamlısı Nedir? Ses Kelimesinin Eş Anlamlısı

Ses kelimesi günlük hayatta da duyduğumuz her şey hakkında konuşurken kullandığımız oldukça popüler bir kelimedir. Bazen ses kelimesinin eş anlamlısı da bulmacalarda karşımıza çıkabilmektedir. Bazen ses kelimesiyle de ikili olarak kullanılabilen ses kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Öz Türkçe bir kelime olan 'ses'in 2 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler cümlede birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Bu kelimeleri bilmek sadece kelime dağarcığınızı genişletmekle kalmaz aynı zamanda metin yazarlığı gibi işlerde size tekrara düşmemeniz için yardım edebilir. Bazen de bulmacalarda karşımıza çıkar. Ses eş anlamlısı nedir?

SES KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Seda (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Ün

Seda ve ün kelimeleri cümle içinde ses kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı oldukları için cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.

Ses kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "sound" ve "voice" kelimeleridir.

SES KELİMESİNİN ANLAMI

Ses kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımları şunlardır:

  • Kulağın duyduğu titreşim, seda.
  • Akciğerlerden gelen havanın ses telleriyle oluştuğu titreşim.
  • Duygu, düşünce.
  • Herhangi bir davranış karşısında uyanan ruhsal tepkiler.
  • Aralarında uyum bulunan titreşimler.

SES KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Köyden göle kadar ses çıkarmadan yürüdüler.
  • İçeriden hiçbir ses çıkmıyor oluşu beni endişelendirmişti.
  • Ayça odasına kapanmış, hiçbir ses çıkartmadan içine içine ağlıyordu.

SESİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Oldukça sessiz bir insandı, günler sedasını bile duymadan geçiyordu.
  • Yüksek seda ile bağırıp herkesi bu sedaya katmak gerekiyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ses Eş Anlamlısı Nedir? Ses Kelimesinin Eş Anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA