Ses Eş Anlamlısı Nedir? Ses Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'ses'in 2 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler cümlede birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Bu kelimeleri bilmek sadece kelime dağarcığınızı genişletmekle kalmaz aynı zamanda metin yazarlığı gibi işlerde size tekrara düşmemeniz için yardım edebilir. Bazen de bulmacalarda karşımıza çıkar. Ses eş anlamlısı nedir?

SES KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Seda (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Ün

Seda ve ün kelimeleri cümle içinde ses kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı oldukları için cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.

Ses kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "sound" ve "voice" kelimeleridir.

SES KELİMESİNİN ANLAMI

Ses kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımları şunlardır:

Kulağın duyduğu titreşim, seda.

Akciğerlerden gelen havanın ses telleriyle oluştuğu titreşim.

Duygu, düşünce.

Herhangi bir davranış karşısında uyanan ruhsal tepkiler.

Aralarında uyum bulunan titreşimler.

SES KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Köyden göle kadar ses çıkarmadan yürüdüler.

İçeriden hiçbir ses çıkmıyor oluşu beni endişelendirmişti.

Ayça odasına kapanmış, hiçbir ses çıkartmadan içine içine ağlıyordu.

SESİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM