Ses Eş Anlamlısı Nedir? Ses Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'ses'in 2 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeler cümlede birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Bu kelimeleri bilmek sadece kelime dağarcığınızı genişletmekle kalmaz aynı zamanda metin yazarlığı gibi işlerde size tekrara düşmemeniz için yardım edebilir. Bazen de bulmacalarda karşımıza çıkar. Ses eş anlamlısı nedir?
SES KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Seda ve ün kelimeleri cümle içinde ses kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı oldukları için cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.
Ses kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "sound" ve "voice" kelimeleridir.
SES KELİMESİNİN ANLAMI
Ses kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımları şunlardır:
SES KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
SESİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM