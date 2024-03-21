Sessiz Sinema Filmleri - Sessiz Sinema Nasıl Oynanır, Zor ve Kolay Film Örnekleri Neler?

Sessiz sinema filmleri oyuncuların film bilgisini ve kelime tahmin etme becerilerini göz önünde bulundurmak için önemlidir ve oyunun temel amacı eğlenmektir. Sessiz sinema nasıl oynanır, zor ve kolay film örnekleri neler gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise zor filmler için daha az bilinen, karmaşık bir konuya sahip olan veya çok sayıda karakter içeren filmler ve kolay filmler için ise daha çok bilinen, basit bir konuya sahip olan veya az sayıda karakter içeren filmler seçilebilir.
Sessiz Sinema, en az 2 kişi ile oynanabilen, eğlenceli ve kelime bilgisini sınayan bir oyundur. Oyunun temel amacı, herhangi bir kelimeyi veya ifadeyi, konuşmadan sadece jest ve mimiklerle takım arkadaşlarına aktarmaktır.
Sessiz Sinema oynarken kelimeleri veya ifadeleri seçerken yaratıcı olmak ve farklı kategorilerden seçenekler sunmak oyunu daha da keyifli hale getirecektir. Oyunu daha eğlenceli hale getiren ipuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Farklı kategorilerden kelimeler ve ifadeler seçmek oyunu daha da heyecanlı hale getirir.
Anlatan oyuncu yaratıcı ve abartılı jest ve mimikler kullanabilir.
Takım arkadaşları, tahminlerini yüksek sesle dile getirerek birbirlerine yardımcı olabilir.
Oyun sırasında neşe ve eğlence ön planda tutulmalıdır.
Oyunun kurallarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Oyuncu Seçimi: Oyun, iki veya daha fazla takım halinde oynanabilir. Her takımda, kelimeleri veya ifadeleri tahmin etmeye çalışan bir oyuncu ve diğer takım arkadaşlarına aktarmaya çalışan bir oyuncu bulunur.
Kelime Seçimi: Bir takım, diğer takımdan bir oyuncuya fısıldayarak veya kağıda yazarak bir kelime veya ifade seçer. Kelime veya ifade, film, şarkı, kitap, atasözü, deyim gibi farklı kategorilerden olabilir.
Süre: Kelimeyi veya ifadeyi anlatan oyuncuya, genellikle 30 veya 60 saniye gibi belirli bir süre verilir.
İletişim: Anlatan oyuncu, kelimeyi veya ifadeyi sadece jest ve mimiklerle aktarabilir. Konuşmak, şarkı söylemek veya dudak okumak yasaktır.
Tahmin: Anlatan oyuncunun takım arkadaşları, jest ve mimiklerden yola çıkarak kelimeyi veya ifadeyi tahmin etmeye çalışır.
Puanlama: Kelime veya ifade doğru şekilde tahmin edilirse, o takım bir puan kazanır. Belirlenen süre içinde kelime veya ifade tahmin edilemezse, puan diğer takıma geçer.
Sessiz sinema yerli zor film örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Hababam Sınıfı
Neşeli Günler
Salak Bacanaklar
Aile Şerefi
Süt Kardeşler
Arabesk
Eşkıya
Neredesin Firuze?
Vizontele
Organize İşler
Recep İvedik
Sessiz sinema yerli kolay film örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Ayşe Hatun
Organize İşler 2
Aşk Tesadüfleri Sever
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
Züğürt Ağa
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
Mavi Mavi
Neşeli Günler
Tosun Paşa
Salak Bacanaklar
Sessiz sinema yabancı türkçe isimleriyle zor film örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Yedi Samurai: Yedi Samuray
2001: Bir Uzay Destanı: 2001: Bir Uzay Destanı
Baba: Baba
Gudak: Acı Hayat
Pulp Fiction: Ucuz Roman
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği: Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
Memento: Unutulmuş
Oldboy: İhtiyar Delikanlı
Parazit: Parazit
Interstellar: Yıldızlararası
The Handmaiden: Ahlaksız Teklif
Drive My Car: Arabamı Kullan
Sessiz sinema yabancı türkçe isimleriyle kolay film örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
Jurassic Park: Jurassic Park
Aslan Kral: Aslan Kral
Toy Story: Oyuncak Hikayesi
Harry Potter ve Felsefe Taşı: Harry Potter ve Felsefe Taşı
Karayip Korsanları: Lanetli İnci'nin Laneti: Karayip Korsanları: Lanetli İnci'nin Laneti
Ratatouille: Ratatouille
Up: Yukarı Bak
Turning Red: Kırmızı