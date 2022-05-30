Sevgi Evleri Nedir? Sevgi Evleri Ne Zaman Kuruldu, Nereye Bağlı Ve Kimler Kalabilir?

Aile bütünlüğü ve aile yapısı en mühim yapı taşlarından biri olarak bilinmektedir. Buna bağlı olarak öksüz yahut yetim kimselerin bir aile ortamına kavuşturulması İslami bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgi Evleri'nin değeri de bu mevzuda anlaşılmaktadır. Peki; Sevgi Evleri ne zaman kuruldu, nereye bağlı ve kimler kalabilir? İşte cevapları...

Sevgi Evleri

Sevgi Evleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın izni ile, İnsan ve İrfan Vakfı çatısı altında açılmış olan bir toplu bakım evi olarak tanımlanmaktadır. Sevgi Evleri içerisinde, bakıma muhtaç olan özellikle yetim ve öksüz çocuklar bulunmaktadır. Sevgi Evleri, çalışmalarına, İnsan ve İrfan Vakfı ve de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile istihdam edilen bakım elemanları gözetiminde eğitimlerine devam etmektedir.

Sevgi Evleri'nde, aile ortamı içerisinde büyüyen çocuklar, sürekli şekilde çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler içerisine katılmaktadır. Çocuklar Sevgi Evleri'nde; sosyal, duygusal ve zihinsel açıdan yetişmelerinin ve gelişmelerinin yanı sıra, milli ve manevi değerlerimiz hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar.

Sevgi Evleri'nin amacı ise; Mevcut ildeki her yaş grubuna, farklı binalarda hizmette olan tüm kuruluşların tek bir alanda birleştirilerek, ayrı ayrı kuruluşlarda bulunan çocukların mümkün mertebede bir araya getirilmesi ve böylece kardeşlik ve arkadaşlık bağlarının kuvvetlendirilmesi olarak ifade edilebilir. Ayrıca Sevgi Evleri'ne çeşitli travmalar ile gelen çocukların sağlıklı ve iyi birer birey olarak toplum ile bütünleşmesi burada amaçlanmaktadır.

Sevgi Evleri Nedir?

Sevgi Evleri, çocuk yurtlarından çok farklı bir yapıya sahip olmaktadır. Sevgi Evleri bünyesindeki tüm çocukların sağlık ve eğitim gibi tüm temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Sevgi Evleri içerisinde her evde en fazla 4, her binada ise 12 ya da 13 çocuk kalmaktadır. Sevgi Evleri, genel olarak daha yakından tanınan yetiştirme yurtlarından daha iyi hizmet verebilmek için oluşturulmuş bir yapıdır.

Diğerlerinden farklı olarak Sevgi Evleri içerisinde aile ortamındakine benzer bir ilişki sistemi bulunmaktadır. Sevgi Evleri'nde bulunan çocukların ilerleyen yaşlarında topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. En önemlisi de, çocukların temel ihtiyaçlarının sıcak bir aile ortamında karşılanıyor olmasıdır. Sevgi Evleri bünyesinde bulunan çocuklar, temel güven duygusu ve sorumluluk ile görev bilinci kazanmaktadır.

Sevgi Evleri Ne Zaman Kuruldu?

Sevgi Evi Türkiye'de ilk kez 2011 senesinin Mart ayında açılmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm büyük şehirlerde açılmış olan Sevgi Evleri'nin mevcut sayısı ise 250 olarak bilinmektedir. Sevgi Evleri'nin mevcut sayısının önümüzdeki 5 sene içerisinde 250'den 500'e çıkarılması hedeflenmektedir. Sevgi Evleri'nde; eğitim, ev hizmetleri, bakım ve sağlık, güvenlik hizmetleri verilmektedir.