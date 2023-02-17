Sevgi Zıt Anlamlısı Nedir? Sevgi Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Sevmek fiilinden türeyen bir kelime olan sevgi, tüm duyguların üstünde ve hepsini içine almaktadır. İşte, bağlılığı anlatmanın en güzel ifadesi olan sevgi kelimesinin zıt anlamlısı..

SEVGİ KELİMESİNİN ANLAMI

Sevgi kelimesi TDK' da insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu olarak ifade edilmektedir.

SEVGİ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

İnsana en çok yakışan duygulardan biri olan sevgi merhamet ve muhabbeti sağlamaktadır. Sevginin olduğu her ortamda saygı da beraberinde gelir ve ideal yaşam gerçekleşir. Bunun tam tersinin yaşandığı durumlarda çatışma ve kaos meydana gelir. Sevginin tam tersini ifade eden zıt anlamlı karşılığı ise nefrettir. Nefret, bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygudur.

SEVGİ KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER