Sevinç Çokum Kimdir? Sevinç Çokum Eserleri, Edebi Kişiliği, Hayatı ve Sanat Anlayışı

Edebiyatta isim yapmış pek çok şair ve yazar bulunur. Farklı dönemlerde yer alan ve o dönemlere etki eden edebiyatçılar günümüze dek etkisini devam ettirmeyi başarmıştır. Edebiyatta İstanbul doğumlu önemli hikâye ve roman yazarı olan Sevinç Çokum kimdir sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Yazar kitapları ve hikayeleri ile belli dönemlerin de izlerini taşımıştır. Daha önce bu ismi duymayan kişiler ise Sevinç Çokum'a ait eserleri, edebi kişiliği yanı sıra hayatı ve sanat anlayışı hakkında araştırma yapmıştır. Peki Sevinç Çokum hangi edebi akım ve hikâye anlayışı ile eser vermiştir? Kullanıcılar tarafından araştırılan Sevinç Çokum kimdir başlıklı yazımızla ilgili detaylar...

Sevinç Çokum Kimdir?

Sevinç Çokum Türk Hisarcılar akımı temsilcilerinden birisidir. Cumhuriyet döneminin önemli roman ve hikâye yazarı olan Sevinç Çokum aynı zamanda senaryo yazarlığı yapmıştır. Türk Edebiyat Vakfı'nın da kurucu isimleri arasında yer alan yazar aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de bir üyesidir.

Sevinç Çokum Eserleri Nelerdir?

Türk Hisarcılar akımının temsilcisi olan Sevinç Çokum'un eserleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar bunu da internette araştırmıştır. Sevinç Çokum eserleri farklı türleri de içerisinde barındırmıştır. Yazar, 1990-2001 yılları arasında iki tefrika roman, deneme, inceleme ve gezi yazılarını da kaleme almıştır. Yazarın öykü, söyleşi ve diğer yazıları da Hisar, Türk Edebiyatı, Gösteri ve Varlık dergilerinde ve Dünya Kitap'ta da yer aldı. Yazın kitap ve hikayeleri dahil olmak üzere tüm eserleri ise şu şekildedir;

Hikayeleri

Eğik Ağaçlar

Bölüşmek

Makine

Derin Yara

Onlardan Kalan

Rozalya Ana

Evlerinin Önü

Beyaz Bir Kıyı

Gece Kuşu Uzun Öter

Al Çiçeğin Moru

Bir Eski Sokak Sesi

Romanları

Zor

Bizim Diyar

Hilâl Görününce

Ağustos Başağı

Çırpıntılar

Karanlığa Direnen Yıldız

Deli Zamanlar

Gece Rüzgarları

Tren Burdan Geçmiyor

Arada Kalmış Tebessüm

Lacivert Taşı

Çok Yapraklı İlişkiler

Kırmalı Etekler

Gözyaşı Çeşmesi-Kırım'da Son Düğün

Yüzünü Sıyır Karanlığından

Senaryoları

Beyaz Sessiz Bir Zambak

Yeniden Doğmak

Sevinç Çokum Hayatı

Sevinç Çokum hakkında araştırma yapanlar, onun hayatı hakkında da sorulara cevap arayacaktır. İstanbul Beşiktaş'ta doğan yazar, kardeşlerin en küçüğüdür. Beşiktaş Büyük Esma Sultan İlkokulu'nu ardından Beşiktaş Ortaokulu ve Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dil ve Edebiyatı Bölümü'nden 1970 yılında mezun oldu. Çokum, yedi yıl Batı müziği dalında keman eğitimi de aldıktan sonra İstanbul Amatör Senfoni Orkestrasında keman çalmaya başladı. 1970-1973 yılları arasında kendi alanı olan edebiyat öğretmenliğini sürdürdü. İlk öyküsü olan "Bir Eski Sokak Sesi" Hisar dergisinde 1972 yılında yayınlandı. Daha sonra diğer dergilerde de birkaç eseri görülmeye başlandı. Türk Edebiyatı dergisinin yazı işleri müdürlüğünü de yaptı. Yazar ayrıca Kültür Bakanlığı Halk ve Çocuk Yayınları Kurulunda çalışmalara da katıldı.

Sevinç Çokum Sanat Anlayışı

Sevinç Çokum sanat anlayışı, kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Hisarcılar topluluğunun temsilcilerinden olan Çokum, hikayeleri ve romanlarıyla birçok ödül de almıştır. Hikayelerinde genellikle geleneksel ailenin sorunlarını ve manevi değerleri ortaya serecek olaylara yer vermiştir. Ayrıca İstanbul'un gelenekçi semtlerin sosyal yapısını, büyük şehirlerde yaşayan orta halli kimseleri ele almış, bunların arasına ise özellikle gençleri ve çocukları yerleştirmiştir.