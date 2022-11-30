Sevinç kelimesinin zıt anlamlısı günlük yaşantımızda çoğu kez karşımıza çıkan ve sıklıkla kullandığımız bir kelime olarak biliniyor. Hoşa giden bir durum karşısında verilen duygusal tepkiyi ifade eden bu kelime TDK'ya göre; messeret olarak da tanımlanırken öte yandan Sevinç Zıt Anlamlısı Nedir? Sorusu ile gündeme taşınıyor. Sevinç kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olmakla beraber bu durumun karşıtı bir durumdan dolayı gelişen üzüntü anlamını taşımalıdır. İşte o kelimenin zıt anlamlısı…

SEVİNÇ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu (TDK) Sevinç kelimenin anlamını açıklarken ", İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan mutluluk, coşku" ifadesini kullanmıştır. Sevinç kelimesinin karşıtını ifade eden yani zıt anlamlısı "Hüzün, Dert, Tasa, Keder" kelimeleridir. Bu kelimeler bir duruma karşı duyulan mutsuzluğu ifade etmektedir.

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Aşağı-yukarı, ileri-geri, Usta-beyaz, uzun-kısa, var-yok, gelmek-gitmek gibi birçok kelimeye örneklendirilen zıt anlamlı kelimeler, birbirinin karşıtı olarak tanımlanmaktadır.

Öte yandan bilinmelidir ki her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

SEVİNÇ ZIT ANLAMLISI

Sevinç kelimesinin zıt anlamlısı

1.Hüzün

2.Dert

3.Tasa

4.Keder

SEVİNÇ NE DEMEK?

Türkçe kökenli bir kelime olan Sevinç kelimesi, İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku, meserret anlamına gelmektedir.