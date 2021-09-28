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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:05

Seviye eş anlamlısı nedir? Seviye kelimesinin eş anlamlısı

Seviye eş anlamlısı nedir? Seviye kelimesinin eş anlamlısı

Seviye kelimesi günlük hayatımıza oyunlar ile daha fazla girmeye başlasa da, eski ve sık kullanılan bir kelimedir. Seviye, bir kişinin konumunu ve mevkisini belirtmeye yarar. Aynı zamanda seviye bir kişinin kendini geliştirdiği ve bu sayede getirdiği noktayı anlatmak için de kullanılır. Seviye, gündelik yaşamda çok karşımıza çıktığı için eş anlamlısını bilmekte de dilbilgimizi genişletmek açısından fayda vardır. İşte seviye kelimesinin eş anlamlısı…

Seviye kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Kişinin bulunduğu konumun yüksekliğini mecazen belirtmek için kullanılır. Bu kelimenin bir anlamı da oyunlarda karakterin getirildiği konumdur. Oyunlar ile birlikte seviye kelimesi daha sık kullanılmaya başlamış olsa bile esas anlamında kullanımı da oldukça yaygın ve popülerdir. Aynı zamanda "seviyesiz" kelimesi de bir kişinin ne kadar kaba ve terbiyesiz olduğunu anlatmak için anlamından ayrı olarak da kullanılmaktadır. Seviye kelimesinin eş anlamı "düzey ve mertebe"dir.

SEVİYE KELİMESİNİN ANLAMI

Seviye kelimesi, birden fazla anlama sahiptir. Bir anlamı kişinin yükseldiği konumu anlatırken, bir diğer anlam kişinin insanlara karşı olan yakınlık derecesini ifade etmektedir. Aynı zamanda son 10 yılda seviye kelimesi oyunlarda da yükselinen konumu anlatmak için sık sık kullanılmaya başlanmıştır.

SEVİYE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Seviye kelimesi, "mertebe" ve "düzey" kelimeleri ile eş anlamlıdır. Bu kelimeleri cümle içerisinde "seviye" kelimesinin yerine kullandığımız zaman cümlede hiçbir anlam bozukluğunun olmadığını görmekteyiz.

SEVİYE KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Oyunda çok yüksek bir seviyeye ulaştım.
  • İş yerinde çok güzel seviyelere ulaştığını duydum.
  • Onun seviyesi benimkinden çok daha yukarılarda.

SEVİYE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Mert Bey, şirketimizde en yüksek mertebede bulunan kişidir.
  • Ayşe bugünkü buluşmamızda bana karşı çok seviyesiz hareketler sergiledi.
  • Bu düzeyde bir şirketin böyle bir hata yapmış olduğuna inanamıyorum.

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