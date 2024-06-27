Seviyorum Seni Şiiri Sözleri - Nazım Hikmet Ran Seviyorum Seni Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Seviyorum Seni şiiri, şair Nazım Hikmet tarafından yazılmıştır ve aynı zamanda şarkı olarak bestelenen şiirlerden biridir. Çoğu kişinin tanıdığı ve bildiği bu şiir, Türk edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Sade ve yalın bir dille yazılan şiir, kısa olmasına rağmen duygusal bir aşkı ifade etmektedir. Nazım Hikmet Ran Seviyorum Seni şiiri açıklaması ve incelemesi konularına hakim olmak, bu şiiri daha yakından bilmenizi sağlayacaktır. İşte Seviyorum Seni şiiri sözleri.

Seviyorum Seni - Nazım Hikmet

Seviyorum seni

ekmeği tuza banıp yer gibi

Geceleyin ateşler içinde uyanarak

ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi

Ağır posta paketini

neyin nesi belirsiz

telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi

Seviyorum seni

denizi ilk defa uçakla geçer gibi

İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık

içimde kımıldayan bir şeyler gibi

Seviyorum seni

Yaşıyoruz çok şükür der gibi.

Nazım Hikmet Ran Seviyorum Seni Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Nazım Hikmet'in Seviyorum Seni adlı şiiri, şairin aşkını anlattığı oldukça duygusal bir şiirdir. Nazım Hikmet, sevgisini ifade ederken güçlü benzetmeler kullanmaktadır. "Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi" sözlerinde olduğu gibi şiirin her dizesinde sevgi, gündelik hayatta yaşanan basit ama anlamlı anılara benzetilmiştir. Bu benzetmelerle şair, sevginin sadece büyük anlarda değil, günlük hayatın küçük detaylarında da bulunduğunu göstermektedir.

Şiirin sonunda yer alan "Yaşıyoruz çok şükür der gibi," sözleri, şairin sevgilisi için duyduğu minnettarlığı belirtmektedir.

Şiir, toplamda altı bölümden oluşmaktadır. Her bölüm, "Seviyorum seni" ifadesiyle başlamaktadır. Şiir, serbest nazım (ölçüsüz şiir) formunda yazılmıştır, yani belirli bir ölçüye ya da uyak düzenine bağlı değildir. Şair, serbest nazım biçimini tercih etmiş ve uyak kurallarına bağlı kalmamıştır. Şiirin sonunda tekrarlanan "-r gibi" ifadesi, redif olarak kullanılmıştır.