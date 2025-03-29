Sevk Etmek Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sevketmek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?
Kimi fiiller yalnızca bir eylemi tarif etmez, aynı zamanda yön, hareket ve otorite içerir. “Sevk etmek” bu anlam katmanlarının merkezinde yer alır. Bir şeyin ya da bir kişinin bir yerden başka bir yere yönlendirilmesini anlatan bu ifade hem resmi dilde hem günlük kullanımda kendine sıkça yer bulur. Sevk etmek nasıl yazılır, TDK’ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular özellikle resmî belgelerde doğru yazımın sağlanması için araştırılan konular arasında yer almaktadır.
Dildeki bazı kalıplar zamanla öylesine sık kullanılır ki, kulağa nasıl geliyorsa öyle yazılmaya başlanır. "Sevk etmek" de bu tür yapılar arasında yer alır. Kelimenin taşıdığı resmiyet, çoğu zaman yazılı belgelerde tercih edilmesine neden olur; ancak bu yoğun kullanım, doğru yazımı garanti etmez. Sevk etmek nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular kulağa alışıldık gelen ifadelerin yazımında yapılan hataları fark etmek isteyenler tarafından yöneltilmektedir.
Sevk Etmek Nasıl Yazılır?
Yazım açısından "sevk etmek" ifadesi iki ayrı kelimeden oluşur ve bu nedenle ayrı yazılır.
TDK'ye Göre Sevketmek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?
Türk Dil Kurumu'na göre "sevk etmek" ifadesi ayrı yazılır. Bu yapı, TDK'nin Yazım Kılavuzu'nda "isim + yardımcı fiil" grubu içinde değerlendirilir. Bu tür gruplarda, kelimeler bir araya gelip yeni bir deyim ya da birleşik fiil oluşturmuyorsa, ayrı yazım tercih edilir. "Sevk" ve "etmek" kelimeleri bir araya geldiğinde anlamlarını korur, herhangi bir kalıplaşmış deyim oluşturmaz.