Sevk Etmek Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sevketmek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dildeki bazı kalıplar zamanla öylesine sık kullanılır ki, kulağa nasıl geliyorsa öyle yazılmaya başlanır. "Sevk etmek" de bu tür yapılar arasında yer alır. Kelimenin taşıdığı resmiyet, çoğu zaman yazılı belgelerde tercih edilmesine neden olur; ancak bu yoğun kullanım, doğru yazımı garanti etmez. Sevk etmek nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular kulağa alışıldık gelen ifadelerin yazımında yapılan hataları fark etmek isteyenler tarafından yöneltilmektedir.

Sevk Etmek Nasıl Yazılır?

Yazım açısından "sevk etmek" ifadesi iki ayrı kelimeden oluşur ve bu nedenle ayrı yazılır.

TDK'ye Göre Sevketmek Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "sevk etmek" ifadesi ayrı yazılır. Bu yapı, TDK'nin Yazım Kılavuzu'nda "isim + yardımcı fiil" grubu içinde değerlendirilir. Bu tür gruplarda, kelimeler bir araya gelip yeni bir deyim ya da birleşik fiil oluşturmuyorsa, ayrı yazım tercih edilir. "Sevk" ve "etmek" kelimeleri bir araya geldiğinde anlamlarını korur, herhangi bir kalıplaşmış deyim oluşturmaz.