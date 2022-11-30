Sevmek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Sevmek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Sevmek kelimesi, mastar eki çıkarıldığında cümle içerisinde fiil görevinde kullanılmaktadır. Bu bağlamda bu kelimeyi genellikle cümle sonlarında görmekteyiz. Sevmek kelimesi ayrıca anlam dağarcığı geniş bir kelimedir. Bu nedenle barındırdığı anlam ilişkileri de oldukça fazladır.

SEVMEK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Sevmek kelimesi sadece gerçek anlamıyla kullanılan bir eylemdir. Bu kelimenin mecaz veya terim bir anlamı bulunmamaktadır. Sevmek kelimesinin toplam yedi tane anlamı bulunmaktadır. Bu anlamların çoğu birbirine çok benzese de bazı detaylarla birbirinden ayrılmaktadır. Buna göre sevmek kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Sevgi ve bağlılık duyumsamak.

Çok hoşlanmak, yapmaktan zevk almak.

Okşamak.

Birine gönül vermek, sevgiyle bağlanmak, âşık olmak.

İyi bulmak, beğenmek.

(bitki için) bulunduğu ortamı ve koşulları kendine elverişli bulmak.

(hayvan için) bağlanmak.

Sevmek kelimesini daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Kokulu çiçekleri çok sevdiğim için saksılara koydum.

Hayatta en çok sevdiğim şeylerden biri de sık sık kitap okumaktır.

SEVMEK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türkçede zıt anlam, cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılan kelimeler için kullanılmaktadır. Sevmek kelimesinin de bu açıdan bakıldığında oldukça fazla zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bu zıt anlamlı kelimeler ''nefret etmek, dövmek'' kelimelerinden oluşmaktadır.

SEVMEK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Sevmek kelimesinin içerdiği anlamlardan dolayı bazı kelimelerle etkileşim haline girmiştir. Bu etkileşim sonucunda sevmek kelimesine benzer bazı kelimeler bulunmaktadır. Bunlar şöyledir: