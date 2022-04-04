SEY Vakfı bursu başvuruları başladı

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacı ile faaliyete geçen Sey Vakfı, çalışmalarına devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına, anasınıfından 8.sınıf sonuna kadar %100 eğitim bursu sağlıyor. Binlerce öğrenciye ve aileye eğitim ve seminer vermenin yanı sıra hem köy okullarına hem de öğrencilere yüzlerce bilgisayar hediye eden vakfın, burs başvuruları başladı. Semra & Enver Yücel Vakfı, "Gelecek Bursu" başvuruları 28 Mart- 10 Nisan tarihleri arasında www.seyvakfi.org sitesinden yapılabilecek

300 ÇOCUĞA 120 MİLYON LİRALIK BURS VERİYORUZ

Sey Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, başvuru için tek koşulun ailenin asgari ücretle geçinmesi olduğunu söyledi. Yücel, "Bu yıl alacağımız yeni bursiyerlerle birlikte toplamda 300 çocuğa eğitim-öğretim hayatları boyunca verdiğimiz burs miktarı 120 milyon lira tutarına ulaşmış olacak. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Ekonomik konjonktür, savaşlar, afetler... Her şeyin kötüye gittiği bir zamanda bile, geleceğimizi bugünler gibi yaşamamak adına geri adım atmıyoruz. Çünkü biz çocuklarımıza, ülkemize inanıyoruz. Tek amacımız eğitimde fırsat eşitliği yaratmak" dedi.

"HEDEFİMİZ, ÜLKEMİZİ GURURLANDIRACAK ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK"

Sey Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel ise, iyi bir eğitimin hayatı tamamen değiştirebileceğinin altını çizdi ve "Bir çocuğa burs verdiğimizde o çocuğun 8.sınıf sonuna kadar eğitimle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz. Hedefimiz ve tüm isteğimiz, çok daha donanımlı, teknoloji ile iç içe, ülkemizi gururlandıracak ve hayallerinin peşinden koşan umutlu çocuklar yetiştirmek. Bir çocuktan bir umut yaratmak çıktığımız bu yolda, her geçen sene daha da büyüyoruz ve imkânı olmayan yüzlerce öğrenciye burs veriyoruz" dedi. Başvurular burs komitesi tarafından değerlendirildikten sonra, vakıf tarafından ailelerine bilgi verilecek.