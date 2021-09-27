Seyahat Eş Anlamlısı Nedir? Seyahat Kelimesinin Eş Anlamlısı

Türkçe derslerinde, sınavlarda ve bulmacalarda karşılaştığımız, diğer adıyla anlamdaş olan eş anlamlı kelimeler, hayat kurtarıcı olabiliyor. Yazılı ve sözlü içeriklerde kullanıldıkları zaman tekrara düşmemek için iyi bir yöntem olabiliyorlar. Bazen bulmacalarda ve sınavlarda da karşımıza çıkabiliyorlar. Seyahat kelimesi de onlardan biridir. Seyahat kelimesinin bilinen 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

SEYAHAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Gezi (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Sefer (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Yolculuk (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Bu üç kelime, seyahat kelimesinin eş anlamlısıdır ve seyahat kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeler anlamdaş oldukları için anlam konusunda bozukluk yaşanmamaktadır.

Seyahat kelimesinin İngilizce'deki karşılığı "journey" ve "trip"tir.

SEYAHAT KELİMESİNİN ANLAMI

Seyahat kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları "yolculuk" ve "gezi"dir.

SEYAHAT KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Şehirlerarası seyahat yasağı kalkalı birkaç ay oldu.

Ayça Asya'ya seyahat etmeyi çok seviyor.

Seyahatin Eş Anlamlısı Cümle İçinde Örnek Kullanım