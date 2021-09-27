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Giriş Tarihi: 27.9.2021 10:54

Seyahat Eş Anlamlısı Nedir? Seyahat Kelimesinin Eş Anlamlısı

Seyahat Eş Anlamlısı Nedir? Seyahat Kelimesinin Eş Anlamlısı

Seyahat kelimesi de günlük hayatta çok kullandığımız ve eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Eş anlamlısı da en az kendisi kadar çok kullanılmaktadır. Aynı zamanda anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler, birbirlerinin yerine kullanılabilir. Herhangi bir anlam bozukluğu yaratmadan seyahat kelimesi yerine kullanılabilen kelime hangisidir? İşte seyahat kelimesinin eş anlamlısı…

Türkçe derslerinde, sınavlarda ve bulmacalarda karşılaştığımız, diğer adıyla anlamdaş olan eş anlamlı kelimeler, hayat kurtarıcı olabiliyor. Yazılı ve sözlü içeriklerde kullanıldıkları zaman tekrara düşmemek için iyi bir yöntem olabiliyorlar. Bazen bulmacalarda ve sınavlarda da karşımıza çıkabiliyorlar. Seyahat kelimesi de onlardan biridir. Seyahat kelimesinin bilinen 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

SEYAHAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Gezi (Farsçadan dilimize geçmiştir.)
  • Sefer (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Yolculuk (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Bu üç kelime, seyahat kelimesinin eş anlamlısıdır ve seyahat kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeler anlamdaş oldukları için anlam konusunda bozukluk yaşanmamaktadır.

Seyahat kelimesinin İngilizce'deki karşılığı "journey" ve "trip"tir.

SEYAHAT KELİMESİNİN ANLAMI

Seyahat kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları "yolculuk" ve "gezi"dir.

SEYAHAT KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Şehirlerarası seyahat yasağı kalkalı birkaç ay oldu.
  • Ayça Asya'ya seyahat etmeyi çok seviyor.

Seyahatin Eş Anlamlısı Cümle İçinde Örnek Kullanım

  • Ankara'ya bir iş gezisi için gitti.
  • Gezi rehberimiz İspanyolca da biliyordu.
  • Kaptan çıktığı son seferde 54 yaşındaydı.
  • Rotası Avrupa ülkeleri olan bir sefer planlıyorum.
  • Sabah yolculuğa çıkacağımız için erkenden dönmemiz gerekti.
  • Yolculuk sırasında iki yolcu arasında tartışma çıktığı için durmak zorunda kaldık.

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Seyahat Eş Anlamlısı Nedir? Seyahat Kelimesinin Eş Anlamlısı
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