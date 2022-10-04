Şeyh Bedrettin İsyanı Nedenleri - Şeyh Bedrettin İsyanı Ne Zaman, Hangi Padişah Döneminde Oldu, Sonuçları Neler?

Şeyh Bedrettin isyanının en önemli özelliği hiç kuşkusuz ki, Fetret Devri sonrası zamana denk düşmesidir. İşte; bir zamanlar cihana hükmetmiş olan Osmanlı Devleti'nin yaşamış olduğu isyanlar arasında bulunan, Şeyh Bedrettin İsyanı nedenleri ve sonuçları...

Şeyh Bedrettin İsyanı Nedenleri

1416 senesinde gerçekleşmiş olan ve cihan hakimi Osmanlı Devletini müşkül bir vaziyette bırakan Şeyh Bedrettin isyanının temel nedenleri arasında; Şeyh Bedrettin'in, Çelebi Mehmed tarafınca kazaskerlik görevinden azat edilerek, İzmir'e gönderilmesi, Fetret Devri sebebi ile Rumeli ve Anadolu'da ortaya çıkan otorite boşluğu ve de Ankara savaşından sonra sarsılan ekonomik düzenin, toplum üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler bulunmaktadır.

Şeyh Bedrettin İsyanı Ne Zaman, Hangi Padişah Döneminde Oldu?

Osmanlı Devleti döneminde ve bu devlete karşı şekilde başlamış olan Şeyh Bedrettin isyanı 1416 senesinde gerçekleşmiştir. Fetret Devri zamanında Edirne'de payitahta yerleşerek hükümdarlığını ilan eden Musa Çelebi tarafından, Kazaskerlik görevine getirilen Şeyh Bedrettin'in; Musa Çelebi'yi yenerek payitahtı ele geçiren Çelebi Mehmet tarafından getirildiği bu görevden alınır ve İzmir'e gönderilir.

Şeyh Bedrettin İsyanı Sonuçları

Buna bağlı olarak, Hac ziyareti bahanesi ile İzmir'i terk eden Şeyh Bedrettin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ile birlikte bir isyan başlatır. Çelebi Mehmet döneminde ve 1416 yılında vuku bulan bu isyan ve ardından Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal'in başlatmış olduğu isyanlar, Osmanlı Devleti'nin kesin bir zaferi ile sonuçlanmış ve Şeyh Bedrettin ile iki arkadaşı yakalanıp idam edilmiştir. Bu kişilerin başlatmış olduğu toplam üç isyan bastırılarak, bozulmuş olan sosyal düzen tekrar sağlanmıştır.