Şeyh Edebali Nasıl Öldü? Şeyh Edebali Neden ve Ne Zaman Öldü? Zehirlendi mi?

Şeyh Edebali nasıl öldü hakkındaki cevaplara rastlamak oldukça güçtür. Şeyh Edebali, Osmanlı Hanedanı için önemli görülen bir kişi ve ilahiyatçı olarak bilinmektedir. Hadis, Tesfir ve İslam hukukunda uzmanlaştığı da kaynaklarda yer almaktadır. Şeyh Edebali'yi kim öldürdü hakkında bilgiye ulaşmak oldukça güçtür. Böylece akla Şeyh Edebali zehirlendi mi zehirlenmedi mi sorusu gelmektedir. Şeyh Edebali ölümü nasıl gerçekleştiği belirsiz olduğundan, araştırılması gereken bir konu olarak görülmüştür.

Şeyh Edebali Nasıl Öldü?

Şeyh Edebali Osmanlı Hanedanının kuruluş zamanında yaşayan önemli bir kişidir. Kendisi İslam ilahiyatçısı, dil bilgini olarak bilinmektedir. Ayrıca Hadis, Tesfir ve İslam hukukunda uzmanlaştığı da ifade edilmektedir. Şeyh Edebali Osmanlı Hanedanı kurucusu olan Osman Gazi'nin hem akıl aldığı biri hem de kayınbabasıdır. Bu nedenle Şeyh Edebali Osmanlı Hanedanının akıl babası olarak nitelendirilmektedir. Osman Gazi'nin Şeyh Edebali'den fikir aldığı birçok kaynakta da belirtilmiştir. İlk eğitimini Hanefi fıkıhçısı Necmeddin ez-Zâhidî'den aldı. Daha sonraları ise Şam'a giderek dönemin önemli alimlerinden dersler almıştır. Aynı zamanda Şeyh Edebali birçok öğrencide yetiştirmiştir. Şeyh Edebali mutasavvıf olmasının yanında ilk Osmanlı kadısı ve müftüsüdür. Şeyh Edebali Ahi teşkilatının reisi olarak da bilinmektedir. Şeyh Edebali 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat ettiği bilinmektedir. Mezarı ise dergâhının zikir odasındadır.

Şeyh Edebali Neden ve Ne Zaman Öldü? Zehirlendi mi?

Yukarıda da bahsedildiği üzere Şeyh Edebali'nin 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat ettiği bilinmektedir. Şeyh Edebali'nin neden öldüğü ya da zehirlenip mi öldüğüne ilişkin tarihsel kaynaklarda bilgi bulunamamıştır. Fakat rivayete göre, Osman Gazi, bir gece rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini ve göğsünden bir büyük ağaç çıkıp dallarının alemi kapladığını, altından birçok nehirlerin çıkıp insanların bu sulardan geçtiklerini görmüştür. Şeyh Edebali rüyayı şöyle tabir etmiştir:

"Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Bala Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaktır, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir" demiştir.

Bilecik'te ve Eskişehir'de adına türbeler yapılmıştır. Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi ölmüştür.