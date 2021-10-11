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Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:07

Seyrek Zıt Anlamlısı Nedir? Seyrek Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Seyrek Zıt Anlamlısı Nedir? Seyrek Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede birçok kelimenin zıt anlamlısı ve eş anlamlısı bulunmaktadır. Seyrek kelimesi de bu kelimelerden biridir. Hatta bazı kelimelerin birden fazla anlam ilişkisi bulunabilmektedir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılırken zıt anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılamaz. Buna göre seyrek zıt anlamlısı nedir? Seyrek kelimesinin zıt anlamlısı…

Seyrek sözcüğü Türkçede birçok görevde kullanılabilir. Genelde sıfat olarak kullanılsa da seyrek sözcüğü cümle içerisinde isim ve zarf görevinde de kullanılmaktadır. Bu kullanımlara göre de farklı anlamlar ortaya çıkmaktadır.

SEYREK KELİMESİNİN ANLAMI

Seyrek kelimesi doğrudan ve dolaylı olarak birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Bunun haricinde cümle içerisinde birçok görevde de kullanılmaktadır. Bu bilgilere bakarak seyrek kelimesinin anlamlarını şu şekilde gösterebiliriz:

  • Aralarında çok aralık bulunan, sık olmayan, aralıklı.
  • Çok az bulunan, sık rastlanmayan.
  • Sık sık olmaksızın, uzun zaman aralıklarıyla, arada sırada.
  • Aralıklı bir biçimde, aralıklı olarak, aralarında çok uzaklık bırakarak.

SEYREK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Seyrek kelimesi anlam ilişkisi yönünden zengin bir kelimedir. Özellikle seyrek kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Seyrek kelimesinin yerine 'nadir, nadiren, tek tük' sözcükleri kullanılabilir. Diğer bir anlam ilişkisi olan zıt anlam bakımından da oldukça zengin bir kelimedir. Bu bakımdan seyrek sözcüğünün zıt anlamlı kelimeleri 'sık, gür' sözcükleridir. Bu sözcükleri daha iyi kavramak için şu cümle örneklerini verebiliriz:

  • Seyrek de olsa işlerimiz devam ediyor ve para kazanmaya çalışıyoruz.
  • Çok sık irtibat kurduğum kişilerle şimdi hiç görüşmüyorum.
  • Sınıfa son gelen çocuğun inanılmaz gür saçları vardı.

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Seyrek Zıt Anlamlısı Nedir? Seyrek Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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