Seyrek Zıt Anlamlısı Nedir? Seyrek Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Seyrek sözcüğü Türkçede birçok görevde kullanılabilir. Genelde sıfat olarak kullanılsa da seyrek sözcüğü cümle içerisinde isim ve zarf görevinde de kullanılmaktadır. Bu kullanımlara göre de farklı anlamlar ortaya çıkmaktadır.

SEYREK KELİMESİNİN ANLAMI

Seyrek kelimesi doğrudan ve dolaylı olarak birçok kelimeyle etkileşim halindedir. Bunun haricinde cümle içerisinde birçok görevde de kullanılmaktadır. Bu bilgilere bakarak seyrek kelimesinin anlamlarını şu şekilde gösterebiliriz:

Aralarında çok aralık bulunan, sık olmayan, aralıklı.

Çok az bulunan, sık rastlanmayan.

Sık sık olmaksızın, uzun zaman aralıklarıyla, arada sırada.

Aralıklı bir biçimde, aralıklı olarak, aralarında çok uzaklık bırakarak.

SEYREK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Seyrek kelimesi anlam ilişkisi yönünden zengin bir kelimedir. Özellikle seyrek kelimesinin birçok eş anlamlısı bulunmaktadır. Seyrek kelimesinin yerine 'nadir, nadiren, tek tük' sözcükleri kullanılabilir. Diğer bir anlam ilişkisi olan zıt anlam bakımından da oldukça zengin bir kelimedir. Bu bakımdan seyrek sözcüğünün zıt anlamlı kelimeleri 'sık, gür' sözcükleridir. Bu sözcükleri daha iyi kavramak için şu cümle örneklerini verebiliriz: