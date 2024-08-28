Şeytan Sofrası Nerede, Nasıl Gidilir? Ayvalık Şeytan Sofrası Hikayesi, Tarihi ve Özellikleri

Eski çağlarda aktif olan, volkanik bir arazide yer alan Şeytan Sofrası, adını eski lav birikintileri nedeni ile meydana gelen kaya formlarının, yukarıdan bakıldığında sofraya benzetilmesinden alıyor. Tepenin uç kısmında yer alan çukur ise Şeytan'ın ayak izi olarak yorumlanıyor. Alanı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin Ayvalık Şeytan Sofrası hikayesi, tarihi ve özellikleri hakkında detaylı bilgi edinmeli, Şeytan Sofrası nerede, nasıl gidilir sorularının ise cevaplarını bilmelidir.



Şeytan Sofrası Nerede?



Şeytan Sofrası, Balıkesir şehrinin Ayvalık ilçesinde yer alır. İlçe merkezine yaklaşık olarak 8 kilometre bir uzaklıktadır. Ayrıca Şeytan Sofrası, kayalık tepelerin üzerindedir ve bu sayede Midilli Adası ve Ayvalık Adaları'nın eşsiz manzarasını izlemek için de idealdir.



Şeytan Sofrası'na Nasıl Gidilir?



Şeytan Sofrası'na ulaşmak için Ayvalık'ın merkezinden Sarımsaklı yönüne doğru gidilmesi gerekir. Toplu taşıma araçlarını kullanarak gelmek isteyen ziyaretçiler için farklı alternatifler bulunur. Bunlardan biri Ayvalık merkezden kalkan minibüslerdir. Bir diğeri ise Sarımsaklı beldesinden kalkan minibüslerdir. Bu yollar kullanılarak kolaylıkla Şeytan Sofrasına ulaşmak mümkündür.



Ayvalık Şeytan Sofrası Hikayesi Nedir?



Denilene göre Osmanlı Döneminde, 1500'lü yıllarda Rumlar yaşıyordu. Bu bölgede Penelope adındaki bir Rum, dönemin kilisesine karşı geldiği için hem kilise hem de halk tarafından cezalandırılıyor. Kilisenin şeytan olarak adlandırdığı Penelope, şehirden kovulunca günümüzde Şeytan Sofrası dediğimiz tepeye yerleşiyor. Bu esnada bölgede kıtlık ve kuraklık başlıyor ve halk bunun sorumlusu olarak Penelope'yi görüyor ve linç etmek için tepeye çıkıyorlar. Penelope ise tepeye gelen köylülere güzel bir sofra hazırlıyor. Açlıktan kıvrılan halk, sofraya oturunca Penelope oradan kaçıyor. Kurulmuş sofra nedeniyle de bölge Şeytan Sofrası ismi ile kalıyor.



Şeytan Sofrası Tarihi Nedir?



Türkiye'nin en güzel gün batımlarından birine tanıklık edebileceğiniz, 22 adadan oluşan Ayvalık Adaları ve Midilli Adası'nı panoramik olarak görebileceğiniz bir yer olan Şeytan sofrası, manzaralara 4 mevsim boyunca ev sahipliği yapıyor. Şeytanın ayak izinin olduğuna inanılan lav birikintisi ise eşsiz bir doğa harikası olarak görülüyor.



Şeytan Sofrası Özellikleri Nedir?



Geçmişten günümüze kadar gelen çeşitli inançlar nedeni ile pek çok yerli ve yabancı turist, eytanın ayak izi olarak yorumladıkları çukura para atıyor. Ayrıca demir parmaklıklarla çevrili çukurun demirlerine kırmızı kurdeleler bağlayanlar ve dileklerinin gerçekleşmesi için dua edenler de var.