Şeyyad Hamza Kimdir? Şeyyad Hamza Eserleri, Hayatı, Sözleri ve Şiirleri

Şeyyad Hamza kimdir sorusu çok sınırlı bir çerçevede yanıtlanabilir. Çünkü hakkında çok net bilgilere erişmek kolay değildir. Şeyyad Hamza kaçıncı yüzyıl sorusunu yanıtlarken Fuad Köprülü tarafından verilen bilgilerden yararlanılabilir. Fuad Köprülü aynı zamanda Şeyyad Hamza hangi akım sorularının da yanıt bulmasında önemli rol oynayan kişilerdendir. Şeyyad Hamza eserleri, hayatı, sözleri ve şiirleri hakkında tüm detayları sizler için paylaştık.

Şeyyad Hamza Kimdir?

Şeyyad Hamza ile ilgili günümüzde bilgiler oldukça kısıtlıdır. Yazardan da ilk defa bahseden kişinin Fuad Köprülü olduğu bilinmektedir. Köprülü, Şeyyad Hamza'nın 13. yy. şairi olduğu üzerinde durmuştur. Kendisinin Nasreddin Hoca ile çağdaş olarak gösterilmesi Şeyyad Hamza'nın yaşadığı dönem hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda Aslı Hatun binti Şeyyad Hamza isimli bir kitabenin Aksaray'da bulunması da Şeyyad Hamza'nın bir kızı olduğunu belirtmektedir.

Fuad Köprülü yine Şeyyad Hamza için batini bir derviş olduğunu ileri sürmüştür. Ancak daha sonra bulunan şiirleri ise sünni bir inanışa tam olarak bağlı olduğunun önemli göstergelerinden biridir. Dil ve biçim açısından şiirleri oldukça düşündürücü bir çeşitliliğe sahiptir. Günümüze kadar ulaşan eserleri ise oldukça sınırlı sayıdadır.

Şeyyad Hamza Eserleri

Şeyyad Hamza'nın eserleri arasında günümüze ulaşan eserleri sınırlı sayıda olsa da bilinen eserler arasında olduğu söylenebilir. Veba salgını üzerine yazılmış 50 beyitlik kasidesi oldukça önemli eserlerinden biridir. Kendi kızının da veba salgını nedeniyle öldüğü için 48. beyitte tam bir tarih verir. 1348 tarihini veren şairin aslında 14. yüzyıl başlarında da hayatta olduğu üzerinde durulur. Önemli eserleri arasında ise şunlar yer alır:

·Yusuf ve Züleyha

Şeyyad Hamza'nın en önemli eserlerinden biri Yusuf ve Züleyha eseridir. Eser 1529 beyitten oluşur. "Failatün failatün failün" aruz kalıbı ile yazılmış mesnevi tarzında bir eserdir. Eser Eski Anadolu Türkçesinin kuruluş dönemi özelliklerini yansıtması açısından önem taşımaktadır.

·Dasıtan-ı Sultan Mahmud

79 beyitten oluşan bir mesnevidir. Konusu ise Sutlan Gazneli Mahmud ve bir dervişin arasında geçen hem edebi hem de felsefi bir diyalogu ele almaktadır. Ana tema ise nefsini kontrol eden bir dervişin saltanat süren hükümdardan daha üstün olduğudur.

·Ahval-ı Kıyamet

Mesnevi tarzda yazılan bu eser de 289 beyitten oluşur.

·Mi'racname

545 beyitlik bir metin olarak hazırlanmıştır. Sade bir dille yazılan eser didaktik bir temaya sahiptir.

·Vefat-ı Hazret-i Muhammed Aleyhi's-Selam

Bu eseri ise 453 beyitten oluşur. Bu beyitlerden 356 tanesi Şeyyad Hamza'ya aittir. Geri kalan 127 beyit ise müstensihe ait olduğu bilinmektedir.