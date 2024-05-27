Seyyanen Ne Demek? Seyyanen Ödeme Ne Anlama Gelir, Kelime Kökeni Nedir?

Maaş güncellemeleri ve zam haberlerinde adı geçen seyyanen teriminin kelime kökeni nedir, ne anlama gelir merak edilmektedir. Kelimenin anlamına yabancı olan bireyler tabi olarak seyyanen ne demek sorusuna yanıt aramaktadır. Bu konu detaylıca ele alınırken seyyanen ödeme ne anlama gelir bilmek faydalı olacaktır.

Seyyanen Ne Demek, Kelime Kökeni Nedir?

Seyyanen kelimesinin sözlük anlamları ''eşit bir biçimde, eşit olarak'' şeklindedir. Seyyanen, kökeni Arapça olan 'siyyan' (eşitler, eşit olan iki şey) kelimesine '-an' eki alarak türemiş, eşit olarak anlamına gelen bir sözcüktür. Seyyanen sözcüğüne en sık maaş zamları, güncellemeleri gibi konularda denk gelinmektedir. Seyyanen zam, seyyanen ödeme şeklinde ifade edilen güncellemeler eşit biçimde verilen ek ödemelerdir.

Seyyanen Ödeme Ne Anlama Gelir?

Seyyanen ödeme ya da seyyanen zam olarak bilinen ilave ücret şekli, maaşlar arası makas farkının kapanmasını ve enflasyon sebepli gelir kaybını önlemek amacıyla geliştirilmiş bir ek zam türüdür. Seyyanen ödemeler yüzdelik zamlar gibi olmamaktadır. Seyyanen ödeme türünde, yüzdelik zamların dışında net ve eşit bir artış olmaktadır. Seyyanen ödemeler her ay maaşlara ilave olarak hesaplara yatmaktadır.