Sezai Karakoç Kimdir? Sezai Karakoç Şiirleri, Sözleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Sezai Karakoç şiirleri, eserleri ve sözleri beğeni gören bir şairimizdir. Edebiyat camiasında en beğenilen eserler arasında Sezai Karakoç şiirleri ve eserleri de mevcuttur. Sadece eserleri değil Sezai Karakoç edebi kişiliği ve sözleri de ayrıca ilgi çeken unsurlar arasında yer alır. Peki, Sezai Karakoç kimdir? İşte, Sezai Karakoç hayatı, eserleri ve şiirleri hakkında detaylar...

Sezai Karakoç Kimdir?

Sezai Karakoç Türk Edebiyatında oldukça önemli bir yere sahip olan yazar ve şairlerimizden birisidir. Kendisi 1933 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Diyarbakırda başlamış, orta okul ve liseyi Kahramanmaraş ile Gaziantep illerinde tamamlamıştır. Lise öğrenimi sırasında felsefeye ilgi duymaya başlayınca, üniversite eğitimi için felsefe bölümüne gitmeye karar verdi ancak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni kazanarak Ankaraya gitmiştir. Üniversite öğrencisiyken kitaplara ve edebiyata düşkünlüğü büyümüş, ilk şiirlerini bu dönemde kaleme almıştır. Mezuniyetinin ardından görev icabı Anadolu'nun birçok bölgesinde müfettiş olarak çalışmıştır. Son durağı İstanbul'da ise edebiyatla daha da iç içe olmuş ve Diriliş dergisini kurmuştur. Başarılı bir edebiyat kariyerinin ardından siyaset alanında da bulunmuştur. Usta şair ve yazar Sezai Karakoç geçtiğimiz yıllarda 16 Kasım 2021 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

Sezai Karakoç Edebi Kişiliği

Sezai Karakoç Edebiyatla ilk olarak üniversite öğrenci iken buluşmuş, o dönemde yazdığı ilk şiiri Hisar isimli dergide yayımlanmış ve beğenileri toplamıştır. Şiirlerini yazmaya devam eden Sezai Karakoç hala üniveriste öğrencisiyken Şiir Sanatı isimli bir dergi çıkarmıştır. Şiirlerinin çoğunda Yeni İkinci Akımı çizgisinde olan şairin, kendine özgü ve mistik bir anlatış usülü vardır. Şairliğin yanı sıra dergiler çıkarmış, gazetecilik de yapmıştır.

Sezai Karakoç Eserleri, Şiirleri Ve Sözleri

Sezai Karakoç'un sadace şiirleri değil, deneme-inceleme tarzında kitapları da vardır. Bunlar;

- Diriliş Neslinin Amentüsü

- İslam'ın Dirilişi

- Mevlana

- Yitik Cennet

- İnsanlığın Dirilişi

- Kıyamet Aşisi

- Yunus Emre

- Leyla İle Mecnun

- Diriliş Muştusu

- İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü

Sezai Karakoç Şiirleri;

- Monna Rosa-ı Aşk ve Çileler

- Anneler ve Çocuklar

- Donuk Aşk

- Kar şiiri

- Ben Kandan Elbise Giydim

- Balkon

- Köse

- Sevgi

- Adak Işığı

- Kara Yılan

- Sessiz Müzik

- Çocukluğumuz

- İnci Dakikaları

- Rüzgar

- Liliyar

Sezai Karakoç'un bilinen, beğenilen sözleri;

"Umutsuzluk yok! Gün gelir. Gül de açar. Bülbül de öter."

"Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır."