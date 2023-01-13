Shakespeare Kimdir? William Shakespeare Sözleri, Eserleri, Şiirleri ve Tiyatro Oyunları

Shakespeare kimdir ve Shakespeare hayatı tiyatro tarihinin önemli merak edilen konularındandır. Dünya tiyatro tarihinin önemli ismi olan Shakespeare eserleri ve kitapları tüm dünyada oldukça ilgi gören eserlerdir. Shakespeare tiyatro eserleri neredeyse tüm dünya dillerinde mevcutken Shakespeare sözleri ve şiirleri bir o kadar ünlüdür. Ayrıca Shakespeare kaç tane kelime icat etti merak edilmektedir. Shakespeare hangi akımın temsilcisi olduğuna baktığımızda romantizm akımı olduğunu görürüz.

William Shakespeare Kimdir?

Nisan 1564'te Stratford-upon-Avon'da(birleşik krallık) doğan şair, yazar ve oyuncu Shakespeare'nin: Babası tacir Jhon Skahakespeare aynı zamanda kent meclisi üyesiydi. Annesi Macy Arden ise toplumun daha üst tabakasından toprak sahibi bir ailenin kızıydı. Shakespeare, Stratford'un nitelikli okullarına öğrenim görmüş burada Latince öğrenerek bazı klasik yazarların yapıtlarını da okumuştu. Üniversite eğitimi için üniversiteye gitmemiştir.18 yaşında iken Anne Hathaway ile evlendi. 1583'te ilk kızı ve 1585'te de biri erkek biri kız olan ikizleri doğdu.

Nasıl geliştiği ve büyüdüğü bilinmeyen 7- 8 yıllık bir aradan sonra 1592'de Londra tiyatro çevrelerinde Shakespeare'in ismi duyulmaya başlandı. Yazar, hem oyunculuğu ile hem de eserleriyle ismini duyurmaya başlamış ve kendi döneminin en büyük yazarlarından olmuştur.

William Shakespeare Edebi Kişiliği

Yazar kendi döneminde İngiltere'de yeni yeni ortaya çıkan eski ve yeni düşünceler etrafında etkileşime girerek ürünler vermeye başlamıştı. I. Elizabeth hâlâ Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesiydi, orta çağdan kalan düzene karşı büyük bir sorgulama başlamış ve papanın ve kralın mutlak otoritesine karşı çıkılmaya başlanmıştı. Coğrafi keşiflerden sonra eğitim de yaygınlaşmaya başlamış, kitap baskısı artmış ve İngilizce standartlaşarak yaygın bir edebiyat dili olamaya başlamıştır. Eserlerde insana, inançlara, dine, krallığa ve uyumsuz olan her şeyin çığırından çıkmışlığına ilişkin kuşkular büyüyerek devam etti.

Shakespeare böyle bir dönemde eser vermeye başlarken özellikle Kral James döneminin huzursuz, kuşkucu ve güvensiz ortamını yansıttı. Dönemin siyasi olayları, savaşlar da eserlerinde yer buldu. İlk oyunları komedi, intikam trajedisi ve romantik trajedi türlerindendi. Evlilik, aşk, intikam, hırs ve iç içe geçen öyküler dizini oyunlarının temel temalarındandı. Eserlerinde yer yer ahlak sorunlarına değinmiş, öç alma teması oyunlarının can alıcı noktalarını oluşturmuştu. Özgünlüğü eserlerinde hep aramış ve tipleri karakter olarak geliştirmişti. Yeni karakterler yaratarak kurguyu karşıt ögelerle süslemiş, diyalogları yoğun tutarak geniş bir felsefi yaklaşımda bulunmuştur.

William Shakespeare Şiirleri ve Tiyatro Oyunları

William Shakespeare döneminin sorunlarına ayna tutarak ve klasik tiyatro anlayışının dışına çıkarak eser üreten bir yazardır. Yazdığı eserler komedi ve trajedi ağırlıkta olup, yüzyıllardır sergilenmektedir. Yazarın bu evrensel başarısı daima yerini korumuş ve eserleri hemen hemen bütün dünya dillerini çevrilmiştir. Yazarın eserleri komedi ve trajedi ağırlıktadır.

Trajedileri:

Romeo ve Juliet

Macbeth

Kral Lear

Hamlet

Othello

Titus Andronicus,

Julius Caesar

Antonius ve Kleopatra

Coriolanus

Troilos ile Kressida

Atinalı Timon'dur

Komedileri:

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Yeter ki Sonu İyi Bitsin

Size Nasıl Geliyorsa

Cymbeline

Aşkın Çabası Boşuna

Kısasa Kısas

Venedik Taciri

Windsor'un Şen Kadınları

Kuru Gürültü

Perikles

Hırçın Kız

Yanlışlıklar Komedisi

Fırtına

Onikinci Gece

Veronalı İki Gentleman

İki Soylu Akraba

Kış Masalı

William Shakespeare Sözleri

Willam Shakespeare nitelikli tiyatro oyunlarının yanında güzel ve anlamlı sözleri de bulunmaktadır. Dünyaca ünlü yazarın bazı sözleri şunlardır: