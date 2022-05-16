Sheesh Ne Demek? Sosyal Medya Terimi Olarak Sheesh Anlamı Nedir, Ne Zaman Kullanılır?

Sosyal medyada paylaşmanın had safhada olduğu günümüzde farklı kültürlerin kaynaşması birbiri ile etkileşimleri sonucu diller arasında paylaşım yapılması yadsınamaz bir durumdur. Farklı dillerin birbirlerine yeni terimler katması da sosyal medya sayesinde gerçekleşir. Sosyal medyada karşılaşılan ve ne anlama geldiği merak edilen terimlerden bir tanesi ile "sheesh" terimi olarak karşımıza çıkar. Bu terimin hangi durumlarda kullanıldığı da merak konusu haline gelmiştir.

Sheesh Ne Demek?

Sheesh, İngilizce kökenli bir kelimedir. "şiiş" olarak telaffuz edilen bu kelimenin tam Türkçe karşılığı "şey" kelimesi olarak karşımıza çıkar. Ancak sosyal medyada genellikle "şey" anlamı ile kullanılmaz. Sheesh kelimesi sosyal medyada kullanıldığında genellikle "şişt"gibi bir seslenişe ya da "öf, of", "aman" gibi bezginlik bıkkınlık gibi bir ünlem anlamındadır. Ayrıca "hadi canım, güya, …-mış" gibi anlamları da bulunur. Sheesh kelimesi argo bir kelime olarak karşımıza çıkar.

Sheesh Ne Zaman Kullanılır?

Türkçe karşılığı "şey" olan sheesh kelimesi, İngilizce'de genellikle argo bir kelime olarak kullanılır. Sosyal medyada sheesh kelimesini gören kişiler bu kelimenin ne zaman, ne gibi durumlarda kullanıldığını merak ederler.

Sheesh kelimesi genellikle sıkıntı basması, darlanma, bezginlik, bıkkınlık gibi durumlarda ya da öfkenin had safhada olduğu durumlarda kullanılan bir nidadır. Ayrıca bir küçümseme ve dalga geçme anlamı da bulunur. Türkçede bulunan "hadi canım, güya, tabi tabi " kelimeleri gibi anlamı vardır. Sheesh kelimesi kullanıldığı cümleye ve cümlenin yerine göre anlamının değişkenlik göstermiş olduğu bir kelimedir.