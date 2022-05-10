Shiplemek Ne Demek? Sosyal Medya Terimi Olarak Shiplemek Ne Anlama Gelir?

Shiplenmek, Tiktok ve Instagram kullanıcıları tarafından merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. Sosyal medyada insanların çok fazla karşısına çıkar. Dijital platformların artması ile birlikte günlük konuşma dilimizde de değişmeler meydana gelmiştir. Shiplenmek ile ilgili detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Shiplemek Ne Demek?

Shiplenmek, yakıştırma anlamına gelmektedir. Ünlüleri ve ünlüleri kendimize yakıştırmamızı kapsar. Bir ünlü ile başka bir ünlüyü ya da bir ünlü ile kendimizi yakıştırabiliriz. Aynı zamanda çevremizde hoşlandığımız kişi ile de kendimizi yakıştırmamız bu kelime ile tanımlanmaktadır. Shipper kelimesi, online dilde bu yakışmaları destekleyen takipçiler için verilen isim olarak kullanılmaktadır.

Shiplemek nedir sorusuna yanıt vermek için öncelikle kelimenin nasıl türediğini bilmek gerekir. Konu hakkında 2 farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilki relationship kelimesinin sonundaki -ship eklinden geldiğidir. İki kişiyi birbirine yakınlaştırmak olarak da ifade edilebilmektedir. Nuh'un gemisinin efsanesinden de esinlenildiği noktasında yorumlar vardır. Efsanede, her hayvandan bir çift alınması ile, iki kişiyi match etmek, yakıştırmak gibi anlamlara denk gelir.

Shipledim Nedir?

Shiplenmek, herhangi iki kişinin birbirine yakışması, yakıştırılması olarak ifade edilmektedir. Sosyal medya dilinin yaygınlaşması, bu tarz kelimelerin de türemesine neden olur. Sosyal medyada vakit geçirdiğimiz zaman, yabancı dilden türeyen pek çok kelime görürüz. Bazen bunların anlamlarını bilemeyebiliriz.

Tiktok ve instagram gibi sosyal medya odaklı platformlarda karşımıza çıkan shiplendim, bir kadın ve bir erkeğin yakıştırılması durumunda kullanılır. Kullanıcılar bu durum shiplendim olarak ifade ediyor. Bir erkek ve kadın ile bir kimsenin sevgili olduklarını düşünmesi ve yakıştırması bu kelime ile yapılmaktadır. Sosyal medyada çok sık yorumlanan bu durum günlük hayatımızda da görülmektedir.

Shiplendim iki kişiyi birbirini yakıştırmak ve beraber olmasını istemek olarak ifade edilebilir. İngilizce relationship'deki son ek ship ve Türkçe fiilden isim yapan -le eki ile oluşan dizi seyircileri arasında çok sık kullanılan bu kavram, son zamanlarda sosyal medyada da ön plana çıkıyor.