Yaşadığımız dünyanın en dış tarafında bulunan katman, yer kabuğu olarak tanımlanmaktadır. Sial ve Sima da yer kabuğu ile ilgili kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konulara ilgisi olan birçok kişi Sial ve Sima'nın dünyamızın hangi katmanını oluşturduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için Sial ve Sima hangi katmanı oluşturan kısımlardır, Sial ve Sima dünyanın hangi katmanını oluşturur gibi soruların yanıtlarını derledik.

Sial ve Sima Hangi Katmanı Oluşturulan Kısımlardır?

İçinde bulunduğumuz ve yaşamımızı sürdürdüğümüz cisim, dünya olarak tabir edilmektedir. Dünyanın toplam beş farklı katmanı bulunmaktadır. Bu katmanlardan biri litosfer ismiyle de bilinen yer kabuğu katmanıdır. Yer kabuğu katmanı, dünyamızın en dış kısmında bulunan bir katman olarak karşımıza çıkar. Bu katman sert bir yapıya sahip olmasına rağmen okyanus gibi bazı alanlarda daha ince bir yapıdadır. Yer kabuğu yani litosfer katmanı, toplam iki farklı katmandan meydana gelmektedir. Bu katmanlardan biri Sial, diğeri ise Sima katmanıdır. Litosferin üst tabasını oluşturan katman, Sial olarak tabir edilirken, Sial'in hemen alt kısmında yer alan katman Sima olarak tanımlanmaktadır.

Sial ve Sima Dünyanın Hangi Katmanını Oluşturur?

Yer kabuğu konusu, coğrafya konuları arasında büyük bir öneme sahiptir. Her katmanın kendine has farklı birtakım özellikleri mevcuttur. İçinde hayatımızı devam ettirdiğimiz ve nefes aldığımız dünyanın en dış bölümünde yer kabuğu yer almaktadır. Bu yer kabuğu taş küre adıyla da bilinir. Taş küreyi meydana getiren tabakalardan biri Sial tabakası, diğeri ise Sima tabakası olarak ifade edilmektedir. Sial tabakasına bu ismin verilmesinin sebebi, alüminyum ve silisyumdan meydana gelmesinden ötürüdür. Sima tabakası ise magnezyum ve silisyum elementlerinden meydana gelmektedir. Ayrıca Sial tabakasını oluşturan taşların tamamı katı bir forma sahipken, Sima tabakasını oluşturan taşlar, katılaşmamış bir yapıya sahiptir.