Siber kahramanlar bu lisede yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öncülüğünde Türkiye'de siber güvenlik alanında 4'üncü lise Konya'da açıldı. Konya Karatay Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu yıl 7'si kız olmak üzere 30 öğrencisiyle derslere başladı. Öğrenciler, ilk yılı hazırlık olmak üzere İngilizce ağırlıklı 5 yıl eğitim görecek. Derslerin yanı sıra çeşitli kültürel ve spor aktiviteleriyle de öğrencilerin her alanda donanım sahibi olması sağlanacak. Öğrenciler dijital sistemleri koruma, saldırıları tespit etme ve önleme konularında uzmanlaşacak, etik hacker'lık, zararlı yazılım analizi, ağ güvenliği, kriptografi, dijital adli bilişim gibi konularda üst seviyelere çıkacak.

MİLLİ TEKNOLOJİ ÜRETECEKLER

Bu gençlerin siber güvenliğin görünmez kahramanları olacaklarını belirten Bilişim Teknoloji Öğretmeni Osman Ekiz, "Bizim amacımız süregelen teknolojik gelişmelere ayak uydurup, kendi milli ve yerli teknolojilerimizi üretmek ve onların muhafazasına çalışmak. Kendi teknolojimizi üreteceğiz, dış bağımlılığı azaltarak ortadan kaldırmaya hedefliyoruz" dedi. Öğrencilerin bir kısmı resmi kurumlarda çalışıp devlete hizmet etmek isterken bir kısmı ise kendi siber güvenlik şirketlerini kurmak istiyor. Lisede eğitime başlayan öğrenciler gelecek planlarını SABAH'a şöyle anlattı:

Rana Mungan (14): Bu bölüm ilk kez açıldı. Ben de bu alanda kariyer yapabilmek istiyorum. İnterneti, bilgisayarı seviyorum. Bu alanı da iyi bir şekilde öğrenmek istiyorum. Üniversitede de yazılım okumak ve projelerimi hayata geçirmek istiyorum.

Yusuf El Hamad (15): Buradan mezun olduktan sonra üniversiteye bile gitmeden iş sahibi olabilirsiniz. Dünyanın birçok yerinde çalışabileceğiniz bir alan. Siber güvenlik alanında kendi şirketimi kurup dünyaya yayılmak istiyorum

Muhammed Bayram Yazar (14): Ülkemizin de ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için bu bölümü seçtim. Savunma sanayii veya MİT gibi yerlerde çalışmak istiyorum. Devletime hizmet etmek istiyorum.

Bilal Ekrem Öz (14): Küçüklüğümden beri yazılım alanına çok ilgiliydim. Buraya da bu nedenle geldim. Burada da her şeyi öğreneceğiz. İyi bir yazılımcı, mühendis olmak istiyorum.