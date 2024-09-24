Sibirya Neresi? Sibirya Hangi Ülkeye Ait, Hangi Halklar Yaşıyor?

Sibirya, "Sibirya soğuğu" deyimi sebebiyle çoğunlukla herkesin bildiği bir bölgedir. Fakat bu soğuk bölgenin nerede bulunduğu, hangi ülkede yer aldığı konusu bazen kafaları karıştıran konulardan biri olabilmektedir. Hem coğrafya konusunda bilginizi geliştirmek, hem de genel kültürünüze bir şey katmanız için, dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip yerlerinden biri olan Sibirya'yı bilmeniz gerekebilmektedir. Sibirya neresi, hangi ülkeye ait, hangi halklar yaşıyor soruları, bu konuda size katkı sunacaktır.
Sibirya Rusya'da yer almaktadır. Bu bölge Batıda Ural Dağları'ndan başlayarak doğuda Pasifik Okyanusu kıyılarına kadar uzanır. Kuzeyde Arktik Okyanusu kıyılarıyla sınırlıdır ve güneyde Kazakistan, Moğolistan ve Çin'e kadar ulaşmaktadır.
Rusya, Hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunan bir ülkedir. Sibirya ise, Rusya'ya ait bir bölge olup Rusya'nın Asya kıtasında yer almaktadır. Geniş bir bölgeyi kaplamaktadır fakat nüfus olarak Rusya'nın en az nüfuslu bölgelerinden biridir.
Sibirya'da birçok farklı etnik grup yaşamaktadır. Bu sebeple kültürel çeşitliliği oldukça fazla olan bir bölgedir. Ruslar, Sibirya'nın en kalabalık etnik grubunu oluşturmaktadır. Büyük şehirlerde yoğun olarak yaşamaktadırlar. Bunun yanı sıra, Buryatlar, Tuvinians ve Yakutlar gibi yerli halklar da bu bölgenin nüfusunu oluşturmaktadır. Ukraynalılar ve Finler de Sibirya'da çeşitli bölgelerde yaşamaktadırlar. Ukraynalılar, özellikle Sovyet döneminde bu bölgeye göç etmişlerdir.