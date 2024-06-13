Sıcak Eş Anlamlısı Nedir? Sıcak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilin ifade gücü ve zenginliğini göstermek açısından oldukça önemli olan eş anlamlı kelimeler, birbirlerinin yerine kullanılıp anlamda bir bozulmaya yer açmayan kelimelerdir. Dilimizde de sıcak kelimesinin yerine çok kullanılmasa da kullanılan kelimeler vardır ve bu durum sıcak eş anlamlısı nedir, sıcak kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına merak uyandırır.

Sıcak Eş Anlamlısı Nedir?

İssi ve +acak ekinin birleşmesiyle oluşan sıcak kelimesi dilimizde başka bir kelime veya kelimelerle de ifade edilebilmektedir. Sıcak kelimesinin eş anlamlısı nedir diye baktığımızda karşımıza har, hararetli kelimeleri çıkmaktadır.

Sıcak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimelerin cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılması anlamda herhangi bir bozulmaya yer açmadığından bazı kelimeler birbirlerinin yerine cümlelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Sıcak kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına dair örnekler şöyledir:

Har yaz günlerinde sahilde yürüyüş yapmayı seviyorum.

Hararetli yaz günlerinde sahilde yürüyüş yapmayı seviyorum.

Bu odanın harlı olması için kaloriferi açalım.

Bu odanın hararetli olması için kaloriferi açalım