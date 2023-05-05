Sicilya Nerede? Sicilya Hangi Ülkeye Bağlı, Nereye Yakın?

Sicilya nerede sorusuna soranlar için Akdeniz'deki en büyük ada yanıtını vermek mümkündür. İtalya'nın yarı özerk bölgesi olan Sicilya hangi ülkede nereye yakın sorusu da önemle araştırılmaktadır. Her sene binlerce turist tarafından ziyaret edilen Sicilya tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkar. Bu bakımdan Sicilya hangi ülkeye bağlı, nereye yakın sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Sicilya Nerede?

Sicilya, Akdeniz'in en büyük adaları arasında bulunur. Bunun yanında İtalya'nın da yarı özerk bölgelerindendir. İtalya'nın güney tarafında bulunan Sicilya bahar aylarında portakal ve limon çiçekleri arasında oldukça güzel turistik bölgelerdendir. Doğal güzellikleri, farklı mutfak kültürü ile son derece popülerdir. Buna ek olarak birçok tarihi eser de Sicilya seyahati sırasında görülebilir.

Sicilya Hangi Ülkeye Aittir?

Sicilya İtalya'ya bağlı olan yarı özerk bir bölgedir. Akdeniz adası olması buraya birçok yerden kolaylıkla ulaşım imkanı sunar. Gezilip görülebilecek birçok yeri bulunur. Özellikle yaz ve bahar aylarında Akdeniz ikliminin etkisi altında olduğundan daha kolay ziyaret edilebilir. Birçok ülkeden doğrudan uçuşun olduğu söylenebilir. Uçakla ya da feribot ile ulaşmak mümkündür.

Sicilya Adası'nın Genel Özellikleri

Sicilya Adası, Avrupa'daki en aktif yanardağ olan Etna Dağı'nın yakınlarında kurulan bir bölgedir. Kültürü nedeniyle çok fazla dikkati çeker. Aynı zamanda anakaradan Messina Boğazı ile ayrıldığını söylemek mümkün olur. Sicilya'nın başkenti Polermo şehridir. Bura dışında en önemli şehirleri arasında Milazzo, Katanya ve Messina bulunur. Bunlara ek olarak Sirakuza ve Cefalu da en çok ilgi gören kasabaları arasında yer alır. Yaklaşık olarak 5 milyon nüfusa sahiptir. Bu bakımdan Akdeniz'de bulunan adalar içerisinde en fazla nüfusa sahip olduğu söylenebilir. Adanın ismi ise antik dönemde yaşayan Sicano ve Sicula haklarından almıştır.

Sicilya Adasına Nasıl Gidilir?

Sicilya'nın başkenti Polermo ve Katana şehirlerine İstanbul'dan direkt olarak uçmak mümkündür. İstanbul ile Sicilya arasındaki mesafe uçak ile yaklaşık olarak 2 saattir. Sicilya adasına eğer feribot ile gitmek isterseniz uçak ile ilk olarak İtalya'ya gitmeniz gerekir. Villa San Giovanni şehrine geldiğinizde buradaki feribotlarla Sicilya'ya gidebilirsiniz.