Sicim Teorisi Nedir? Sicim Teorisi Neyi Savunur, Kim Buldu?

Sicim Teorisi nedir diyenler bunun, bir boyutlu ipliksi nesnelerin kuantum fiziğine göre açıklanması olduğunu bilmelidir. Maddenin şekilleri ve diğerleri ile olan etkileşimini açıklamaya çalıştığını bilmeyenler, Sicim Teorisi neyi savunur sorusuna yanıt arar. Sicim Teorisi kime ait ve kim buldu diye merak edenler için bu kuram, ilk olarak Alman Fizikçi Werner Heisenberg tarafından ortaya atılmıştır. Sicim Teorisine göre evren kaç boyutlu?

Sicim Teorisi Nedir?

Sicim Teorisi kesinlikle dünyanın en ünlü bilimsel hipotezleri arasında bulunur. Alman Fizikçi Werner Heisenberg'in 1943 yılında ortaya koyduğu ve bilimsel çalışmalarla birlikte zamanla son halini almış olan bir kuramdır. Bilindiği üzere her maddeyi meydana getiren küçük yapılara atom adı verilir. Ancak bilime göre bundan daha küçük bir seviye olduğu kabul edilir. Buna, atomaltı parçacıklar adı verilir. Sicim Teorisine göre, evrende genel görelilik ile atom altı parçacıklar arasında bir bağlantı olduğu varsayılır. Bu atomaltı parçacıklar ise ipliksi (sicim) bir biçime sahiptirler. Sonuç olarak bir madde, aslında sicim adı verilen ipliklerden oluşur.

Sicim Teorisi, maddelerin güçlü etkileşimlerini tanımlamanın bir yolu olarak görülmüştür. Örneğin, iki hadronun çarpışma süreci, kırılarak diğer hadronları oluşturan iki dizenin çarpışması olarak tanımlanmıştır.

Parçacık fiziğine ait bir kuram olan Sicim Teorisi, Einstein'ın genel görelilik kuramı ile kuantum mekaniğini bir araya getiren bir görüştür. Fiziğe göre atomaltı parçacıklar "sıfır boyutlu noktalar" olarak tanımlansa da bu teoriye göre bir boyutlu ipliksi varlıklar olduğu savunulur.

Sicim Teorisine Göre Evren Kaç Boyutludur?

Bu kuramın ortaya atmış olduğu görüşe göre evrende toplam on bir boyut bulunur. Bunların onu uzay boyutu iken, biri ise zaman boyutudur. Teoriye göre, evrendeki sicimler yeterli enerjiyi bulduklarında uzamaya başlar. Bu yüzden bir sicim neredeyse evren kadar büyüyebilir. Edward Witten'in 1995'te ortaya atmış olduğu ve Süpersicim Kuramının yeni adı kabul edilen "M Theory"e göre, evrenin 10 boyutu, 11. boyutta bulunan membranlardan meydana gelmiştir.