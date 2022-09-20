Side Antik Kenti Hangi Uygarlığa Aittir? Side Antik Kenti Nerede, Kimler Yaşadı, Ne Amaçla Yapıldı? e1

İşte Side Antik Kenti hakkında merak ettiklerinizin yanıtını alabileceğiniz içeriğimiz…

Ülkemizde yapılan arkeolojik kazılar sayesinde insanlığın ilkçağlardan beri Anadolu topraklarında yaşadığı bilinmektedir. Side Antik Kenti de diğer birçok antik kent gibi günümüzde ülkemiz sınırları içerisinde bulunan değerlerimizden bir tanesidir. Kültür turizmi açısından çok önemli olan bu antik şehir yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlıyor. Hem tarihi güzellikleri hem de doğasıyla giden herkesi büyüleyen Side Antik Kenti hakkında merak ettiklerinizi bu içerikle öğreneceksiniz.

Peki, Side Antik Kenti hangi uygarlığa aittir? Ne amaçla yapılmıştır?

Side Antik Kenti Nerede?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Side Antik Kenti il merkezine yaklaşık 75 km uzaklıktadır. İçerisinde bulunduğu Pamfilya bölgesinin en önemli liman kentiydi.

Side Antik Kenti Hangi Uygarlığa Aittir?

Side Antik Kenti için bazı bulgular çok daha eski dönemlerde inşa edildiğini düşündürse de kabul gören en büyük bilgi Side Antik Kenti'nin, Yunanların, Lidyalıların sonrasında da Perslerin yönetimine girdiğidir. Pers yönetiminde iyice gelişen kent daha sonra Büyük İskender'in kontrolü altına girmiştir. Sonrasında Bergama Krallığı, Roma ve Bizans kontrolünde olan Side Antik Kenti'ndeki yapılar çok katmanlı olarak farklı medeniyetlerden izler taşımaktadır.

Side Antik Kenti Ne Amaçla Yapılmıştır?

Side ''nar'' anlamına gelir. Bazı kaynaklarda Side Antik Kenti'nden ''Narlar Devleti'' olarak bahsedildiğini görebilirsiniz. Nar meyvesinin eski tanrıçaların sembolü olmasından dolayı Side'de çok sayıda ibadethane de bulunmaktadır.

Pamfilya Bölgesinin en önemli liman kenti olan Side, ticaret sebebiyle uğrak bir nokta olduğundan, her anlamda döneminin gelişmiş kentlerinden bir tanesidir. Tarihin ilk metropolü olma özelliğini taşımasının da tüm bunlarla bağlantılı olduğu düşünülebilir.

Side Antik Kenti Görülmesi Gereken Yerler

-Side Apollon Tapınağı & Athena Tapınağı

Yunan mitolojisinde güzellik ve sanat tanrısı olarak bilinen Apollon adına inşa edilmiştir. Yapının sütunlarındaki ince işçilik bugünlerde bile ziyaretçilerini kendine hayran bıraktıracak derecede özeldir.

M.S 150 yıllarında inşa edilen tapınak bir restorasyon geçirerek günümüze ulaşmıştır. Yolunuz Side Antik Kenti'ne düşerse mutlaka Apollon Tapınağı'nı görmelisiniz.

-Kente Giriş Kapısı

Çok katmanlı bir medeniyet geçmişi olan Side Antik Kenti'ne giriş kapısı Helenistik dönemin özelliklerini taşıyor.

-Side Antik Tiyatrosu

Pamfilya bölgesinin en büyük tiyatrosu olma özelliğini de taşıyan bu tiyatro yaklaşık 10.000 kişilik kapasiteye sahiptir. Çok fazla medeniyete ev sahipliği yaptığından dolayı tiyatro alanında birçok medeniyetin mimari üsluplarından etkiler de görebilirsiniz.

-Vespasianus Anıtı

Kente giriş kapısının hemen solunda yer alan bu anıtı incelemeden Side Antik Kenti'nden ayrılmamanızı öneririz.

-Side Müzesi

200'lü yıllarda yapılan Roma hamamı tarih geçtikçe bazı değişiklikler görüp, işlev değiştirip bugünlerde Side Müzesi adıyla ziyaretçilerine hizmet veriyor. Arkeolojik kazıları sırasında elde edilen eserlerin bir kısmı burada sergileniyor.

Bunlara ek olarak Side Antik Kenti turunuzda rotanıza Üç Havuzlu Çeşme'yi, Dionysos Tapınağı'nı, Liman Hamamı'nı, Güney Bazilikası'nı, Demeter Tapınağı'nı, Devlet Agorası'nı ve Bizans Hastanesi'ni eklemeyi unutmayın!