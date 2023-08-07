Side Antik Kenti Nerede? Side Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Side Antik Kenti, milattan öncesine uzanan tarihi, arkeolojik kalıntıları ve yapılarıyla antik kent severlerin ilgisini çekmektedir. Tarih severler ve arkeolojiyle ilgilenenleri sık sık misafir eden bu Side Antik Kentine nasıl gidilir, konumu ve ulaşım seçenekleri sık sık araştırılmaktadır. Ören yeri içerisindeki tapınakları, Agora Hamamı, surları ve antik tiyatrosuyla herkese hitap eden Side Antik Kenti ne zaman inşa edildi ve hangi medeniyete ait soruları da gitmeden önce araştırılan konulardandır.

Tarih severlerin ve gezginlerin en büyük meraklarından biri, "Side Antik Kenti nerede, hangi şehirde?" sorusudur. Aynı şekilde, tarihle ilgilenenler tarafından sıkça sorulan diğer önemli sorular, Antalya iline bağlı Side Antik Kenti'nin ne zaman inşa edildiği ve hangi medeniyete ait olduğudur. Tarihi, Milattan Önce 7. yüzyıla kadar uzanan Side Antik Kenti, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve bu nedenle zengin bir tarih birikimine sahiptir. Side Antik Kenti'ne nasıl gidileceği ve giriş ücreti gibi önemli konuların yanıtları ise yazının devamında bulunmaktadır.

Side Antik Kenti Nerede?

Side Antik Kenti, Antalya'nın doğusunda, Manavgat ilçesine bağlı bir yarımada üzerinde yer almaktadır. Antalya merkeze yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta bulunan Side, tarihi Pamfilya bölgesinde konumlanmaktadır. Side, doğal güzellikleri, tarihî dokusu ve turkuaz renkli deniziyle bilinen Alanya'ya da oldukça yakın bir konumdadır. Antalya, Türkiye'nin en popüler turistik destinasyonlarından biri olduğundan, Side'ye ulaşım oldukça kolaydır

Side Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Side Antik Kenti'ne ulaşmak için birkaç farklı ulaşım seçeneği bulunmaktadır. Eğer havayoluyla seyahat ediyorsanız, ilk olarak Antalya Havalimanı'na iniş yapmanız gerekmektedir. Antalya Havalimanı, Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından biridir ve çeşitli uluslararası ve iç hat uçuşlarına ev sahipliği yapmaktadır. Havalimanından Side'ye ulaşmak için kara yolu ve deniz yolu seçenekleri mevcuttur.

Kara yoluyla Side Antik Kenti'ne gitmek isteyenler, havalimanından araç kiralama veya otobüs seferlerini tercih edebilirler. Antalya Havalimanı'ndan Side'ye giden düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır ve bu seferler genellikle turistik bölgelerdeki otobüs duraklarından kalkmaktadır. Ayrıca, havalimanından araç kiralayarak kendiniz de Side'ye gidebilir ve çevredeki diğer turistik yerleri keşfedebilirsiniz.

Eğer deniz yoluyla yolculuk yapmak isterseniz, Antalya Limanı'ndan Side'ye tekne turları düzenlenmektedir. Bu turlar, eşsiz Akdeniz manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk imkanı sunar ve Side'ye farklı bir açıdan bakma şansı verir.

Side Antik Kenti Ne Zaman İnşa Edildi? Hangi Medeniyete Ait?

Side Antik Kenti'nin inşa tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Şehir, tarih boyunca Persler, Bergamalılar, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle, Side Antik Kenti'nde görebileceğiniz yapılar ve kalıntılar oldukça çeşitlidir. Arkeoloji ve tarih meraklıları için Side, adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir.

Giriş Ücreti Ne Kadar?

Side Antik Kent'ini, tarihi kalıntıları görmek, Apollon ve Athena Tapınaklarını gezmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Örenyeri içerisinde, Agora Hamamı'na kurulan Side Müzesi için giriş ücreti 100 Türk Lirası iken, MüzeKart sahipleri ücretsiz olarak giriş yapabilmektedir.

Sonuç olarak, Side Antik Kenti, tarihi ve doğal güzellikleriyle zenginleşmiş bir turistik mekan olup, Türkiye'nin güneyinde unutulmaz bir tatil deneyimi sunmaktadır. Ziyaretçiler, Side Antik Kenti'nde antik tiyatro, antik liman kalıntıları, tapınaklar ve surlar gibi birçok önemli yapıyı keşfedebilirler. Ayrıca, Akdeniz'in sıcak sularında keyifli bir deniz tatili yapabilirler. Tarih ve doğa meraklılarının mutlaka ziyaret etmesi gereken bu eşsiz mekan, unutulmaz anılar biriktirmenize olanak sağlayacaktır.