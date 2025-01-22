Side Gezilecek Yerler - Side’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Az Bilinen, Fotoğraf Çekilecek En İyi Mekanlar

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Side gezilecek yerler açısından insanların sıklıkla tercih ettiği bir tatil beldesidir. Bununla birlikte güney sahillerinin keyfini sürmek isteyen insanlar, Side'de gezilecek tarihi turistik yerler ve en güzel doğal mekanlar araştırmaları yapmaktadır. Tatil döneminde yerli ve yabancı turistlerle dolan Side gezilecek yerleri açısından zengin bir yerdir. Side'de tatil yapmak isteyen insanlar gezilecek tarihi turistik yerler ve en güzel doğal mekanlar listesine ulaşarak tatillerini gerçekleştirmektedirler.

Side Gezilecek Yerler

Side, Antalya iline bağlı olan bir tatil beldesidir. Türkiye'nin güney sahilinde, Antalya'nın Alanya ilçesinin batısında yer almaktadır. Side, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir turistik yerdir. Side, binlerce yıllık bir geçmişe sahip antik bir kent olduğu için tarihi ve kültürel zenginlikler sunar. Antik tiyatrolar, tapınaklar, anıtsal kapılar ve diğer kalıntılar, tarih severler için büyük ilgi çekicidir. Uzun ve geniş kumsallarıyla ünlüdür. Side'nin çevresi, doğal güzelliklerle doludur. Manavgat Şelalesi gibi yerler, muhteşem manzaralar ve serin sular sunar ve yakındaki ormanlar ve dağlar, doğa yürüyüşleri ve keşif için mükemmel fırsatlar sağlamaktadır.

Side'de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler

Side'de gezilecek ve görülecek birçok yer bulunmaktadır. İşte Side'de mutlaka ziyaret etmeniz gereken bazı yerler:

Antik Side Tiyatrosu: M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilen tiyatro, büyük bir açık hava sahnesine sahiptir ve harika bir antik atmosfer sunar.

Apollon Tapınağı: Antik Side'nin simgesi olan bu tapınak, M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilmiştir ve Akdeniz'in muhteşem manzarasına sahiptir.

Side Antik Kenti: Antik döneme ait kalıntıların bulunduğu bu antik kentte, agora, anıtsal kapılar, surlar ve diğer yapıları keşfedebilirsiniz.

Side Müzesi: Antik dönemden kalma eserlerin sergilendiği müzede, heykeller, sikkeler, mozaikler ve diğer arkeolojik buluntuları görebilirsiniz.

Side Plajları: Side, uzun kumsallarıyla ünlüdür. Burada güneşlenip denize girebilir veya su sporları yapabilirsiniz.

Side Limanı: Liman bölgesi, restoranlar, kafeler ve dükkanlarla dolu. Deniz kenarında güzel bir yürüyüş yapabilir ve deniz ürünleri tadabilirsiniz.

Side Müzik ve Dans Festivali: Yaz aylarında düzenlenen bu festival, yerli ve yabancı müzik ve dans gruplarının gösterilerini sunar.

Bunlar sadece Side'de gezilecek ve görülecek yerlerin birkaç örneğidir. Ayrıca çevredeki diğer turistik bölgeleri de keşfedebilir ve tatiliniz boyunca güzel zaman geçirebilirsiniz.

Side'de En Güzel Doğal Mekanlar Listesi

Side, doğal güzellikleriyle de ünlü bir tatil beldesidir. İşte Side'de ziyaret edebileceğiniz en güzel doğal mekanların bir listesi:

Manavgat Şelalesi: Side'ye yaklaşık 6 km mesafede bulunan Manavgat Şelalesi, serin suları ve yeşil doğasıyla ziyaretçilerini büyüler. Şelalenin etrafında piknik yapabilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve şelaleye yakın restoranlarda yöresel lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz. Köprülü Kanyon Milli Parkı: Side'ye yaklaşık 50 km mesafede bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı, muhteşem doğal manzaralara sahiptir. Burada rafting yapabilir, kanyonu keşfedebilir ve doğa ile iç içe bir gün geçirebilirsiniz. Sorgun Ormanı: Side'de bulunan Sorgun Ormanı, yemyeşil ağaçları ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Burada yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir ve temiz havanın keyfini çıkarabilirsiniz. Titreyengöl: Side'nin doğusunda yer alan Titreyengöl, doğal bir göl ve çevresindeki sulak alanlarla önemli bir doğal yaşam alanıdır. Burada kuş gözlemi yapabilir ve doğanın sessizliğinin tadını çıkarabilirsiniz. Oymapınar Göleti: Side'ye yaklaşık 30 km mesafede bulunan Oymapınar Göleti, büyüleyici bir manzaraya sahip yapay bir göldür. Burada tekne turuna çıkabilir, güzel bir günbatımının keyfini çıkarabilir ve fotoğraf çekebilirsiniz. Green Canyon: Side'ye yaklaşık 50 km mesafede bulunan Green Canyon, muhteşem doğal güzelliklere sahip bir bölgedir. Burada tekne turuna çıkabilir, berrak sularında yüzme molası verebilir ve etkileyici kayalıklar arasında gezinti yapabilirsiniz.

Bu doğal mekanlar, Side'de doğayla iç içe vakit geçirmek ve huzurlu anlar yaşamak isteyenler için harika seçenekler sunar. Doğal güzellikleri keşfederken unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.