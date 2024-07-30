Side Sualtı Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Side Sualtı Müzesi Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Side Sualtı Müzesi'ne giden turistler için düzenli turlar düzenlemektedir. Bu merkezler, gerekli dalış ekipmanlarını sağlamakta ve rehberlik hizmeti sunmaktadır. Müze, hem amatör hem de profesyonel dalgıçlar için uygundur. Dalış için en uygun zaman, deniz suyu sıcaklıklarının dalış için ideal olduğu ilkbahar ve yaz aylarıdır. Side Sualtı Müzesi nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi ve Müzekart geçerli mi cevabı merak edilen sorulardır.

Side Sualtı Müzesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Side beldesindeki Side Sualtı Müzesi, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim yaşatmaktadır. Müze, Side sahil bölgesinde, belirli derinliklerde konumlanmıştır. Deniz altında bulunduğu için ziyaret etmek isteyenlerin dalış yapmaları gerekmektedir.

Antalya şehir merkezi ile Side arası yaklaşık 75 kilometredir. Antalya'dan D400 karayolunu kullanarak doğu yönünde Manavgat'a doğru ilerleyin. Manavgat'a ulaştığınızda, Side tabelalarını takip ederek Side beldesine varabilirsiniz. Yolculuk, trafik durumuna bağlı olarak yaklaşık 1-1,5 saat sürmektedir.

Antalya Otogarı'ndan Manavgat'a düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Manavgat otobüslerine binerek Manavgat Otogarı'na ulaşabilirsiniz. Manavgat Otogarı'ndan Side'ye minibüs veya taksi ile geçiş yapabilirsiniz.

Side merkezine ulaştıktan sonra, sahil bölgesine yönelin. Müze, sahilin açıklarında yer aldığı için dalış yapmanız gerekmektedir. Side'de bulunan dalış merkezleri, Side Sualtı Müzesi'ne düzenli turlar düzenlemektedir. Bu merkezlere başvurarak dalış turlarına katılabilirsiniz.

Side'de birçok dalış merkezi bulunmaktadır. Bu merkezler, müzeye dalış yapmak isteyen ziyaretçilere gerekli ekipmanları ve rehberlik hizmetlerini sunmaktadır.

Dalış yapmayı planlıyorsanız, dalış merkezlerinden biri ile önceden rezervasyon yapmanızda fayda vardır. Böylece ekipman ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Dalış öncesinde, dalış merkezleri tarafından verilen brifinglere katılmanız önemlidir. Bu brifinglerde dalış kuralları, güvenlik önlemleri ve müze hakkında bilgiler verilir.

Side Sualtı Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Side Sualtı Müzesi'ne giriş ücretleri 2024 yılı itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Yetişkin Bileti: 1150 TL

6–12 Yaş Arası Çocuk Bileti: 600 TL

0–6 Yaş Arasındaki Çocuklar: Ücretsiz

Biletlerinizi Side'deki dalış merkezlerinden temin edebilirsiniz. Bu merkezler, dalış ekipmanları ve rehberlik hizmeti de sağlamaktadır. Birçok dalış merkezi, online rezervasyon imkanı sunmakta olduğu için internet üzerinden de rezervasyon yaparak yerinizi önceden ayırtabilirsiniz. Ayrıca, Side'de bulunan dalış merkezlerinden veya müze girişindeki bilet gişelerinden de bilet satın alabilirsiniz.