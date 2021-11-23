Sıfat eş anlamlısı nedir? Sıfat kelimesinin eş anlamlısı

Sıfat sözcüğü Arapça bir sözcüktür, sıfat kelimesinin en az üç tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan sıfat kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Sıfat Kelimesinin Eş Anlamlısı
Bu iki kelime de sıfat kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.
Sıfat Kelimesinin Anlamı
Sıfat Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı
Sıfat Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı