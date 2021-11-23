Sıfat eş anlamlısı nedir? Sıfat kelimesinin eş anlamlısı

Sıfat sözcüğü Arapça bir sözcüktür, sıfat kelimesinin en az üç tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan sıfat kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sıfat Kelimesinin Eş Anlamlısı

Nitelik (Türkçe bir kelimedir)

Ön ad ( Türkçe bir kelimedir)

Vasıf ( Arapçadan dilimize geçmiştir)

Bu iki kelime de sıfat kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Sıfat Kelimesinin Anlamı

Bir kişinin veya nesnesinin özelliklerini belirtmek için kullanılan kelimelere sıfat denir.

Sıfat Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Acaba sana benim hayatıma hangi sıfatla karıştığını sorabilir miyim?

Ben buraya senin baba sıfatınla konuşmak için geldim.

Sıfat Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı