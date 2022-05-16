Sıfat Tamlaması Nasıl Bulunur? Sıfat Tamlaması Nedir, Bulmak İçin Ne Sorulur?

Dil bilgisi konularının belki de en önemlisi olarak karşımıza çıkan ve farkında olmadan sıkça kullanılan bir konulardan birisi sıfat tamlamalarıdır. Sıfat tamlamaları özellikle eğitim hayatında önemli bir yere sahip olduğu için sıfat tamlamalarının nasıl bulunduğu, ne olduğu gibi soruların yanıtları doğru bir biçimde öğrenilmelidir. Doğru bir biçimde bunları öğrenebilmek için ise sıfat tamlamaları ile ilgili örnekler incelenmeli ve pek çok soru çözülmelidir.

Sıfat Tamlaması Nedir?

Bir ismin önüne gelerek o ismi çeşitli açılardan belirten veya niteleyen sözcüklere sıfat ismi verilir. Sıfatları oluşturan sözcüklerin bu nitelikleri kazanabilmesi için önüne geldikleri isimler ile birlikte oluşturulmuş oldukları en az iki kelimeden oluşan söz öbeklerine "Sıfat Tamlamaları" denir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması da bulunur. Sıfat tamlamasında ilk kelime "tamlayan" ikinci kelime "tamlanan" olarak adlandırılır. Tamlayan olarak adlandırılan kelime tamlananın anlamını bütünler. Tamlayan sıfat, tamlanan ise isimdir.

Sıfat Tamlaması Nasıl Bulunur, Bulmak İçin Ne Sorulur?

Sıfat tamlaması için kesinlikle bir isim ve onu niteleyen bir sıfatın olması gereklidir. Yani isim ya da sıfatlardan birinin olmaması durumunda tamlamadan bahsedilemez. Cümle içerisinde herhangi bir isme "Nasıl, hangi, kaç, kaçıncı ve kaçar?" sorularını isme sorup bu soruların yanıtlarını alabilirsek sıfattan bu bağlamda da sıfat tamlamasından bahsedebiliriz.