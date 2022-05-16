Sıfatlar Konu Anlatımı – Belirtme, Niteleme Sıfatları Konu Anlatımı Ve Örnek Soru Çözümü Nasıldır?

Sıfat konusu genel hatlarıyla çabuk kavranan dil bilgisi konularından olsa da insanlar yine de hata yapabilir, karıştırabilir ve çeşitlerine bakma gereği duyabilir. Bu yazımızda sıfat konusunu işleyeceğiz. Sıfatların türlerini ve örneklerini birlikte ele alacağız. Böylece ya unuttuklarımızı hatırlayacak ya da yeni bilgiler öğrenebileceğiz. Belirtme, niteleme sıfatlarının konu anlatımı ve örnek soru çözümlerini birlikte inceleyelim.
Sıfatların diğer ismi ön adlardır. İsmi nitelerler, belirtirler. Yani isimlerin önüne gelerek anlamlarını sayı, renk, yer-yön, durum, hareket, soru bakımından tanımlarlar. İsmin önüne birkaç sıfat gelebilir. Sıfatla isim arasına virgül konulmaz. Sıfatların çeşitleri vardır. Bu çeşitler önce ikiye sonra da alt başlıklara ayrılırlar. İsme sorulan sorularla sıfatın çeşidi anlaşılabilir.
Sıfat Çeşitleri:
1)Niteleme Sıfatları
2)Belirtme Sıfatları
a)İşaret Sıfatları
b)Sayı Sıfatları
c)Belgisiz Sıfatlar
d)Soru Sıfatları
Belirtme sıfatları kendi içinde dörde ayrılır. Bunlardan ilki İşaret sıfatlarıdır.
a)İşaret Sıfatları
''bu, şu, beriki, öteki, şöyle, böyle'' gibi kelimelerin ismin önüne gelmesiyle oluşur.
b)Sayı Sıfatları
İsimlerin sayılarını, parçalarını, bölümlerini, sıralarını kesin olarak belirten sıfatlara sayı sıfatları denir.
c)Belgisiz Sıfatlar
İsimlerin sayılarını, ölçülerini yaklaşık bir ifadeyle belirten sıfatlardır.
d)Soru Sıfatları
Soru sıfatları cümleyi soru cümlesine dönüştürür. İsimlerin nicelik ve niteliklerini soru yoluyla öğrenir.
İsmin şeklini, hareketini, durumunu rengini belirten sıfatlardır. İsme sorulan Nasıl? Sorusunun cevabı niteleme sıfatıdır.
Aşağıdaki sıfatları incelediğimizde hangisi çeşit olarak diğerlerinden farklıdır?
Çözümü
D şıkkı hariç diğer şıklarda sıfatlar niteleme sıfatıyken D şıkkındaki sıfat belirtme sıfatı hatta işaret sıfatıdır.