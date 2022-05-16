Sıfatlar Konu Anlatımı – Belirtme, Niteleme Sıfatları Konu Anlatımı Ve Örnek Soru Çözümü Nasıldır?

Sıfat konusu genel hatlarıyla çabuk kavranan dil bilgisi konularından olsa da insanlar yine de hata yapabilir, karıştırabilir ve çeşitlerine bakma gereği duyabilir. Bu yazımızda sıfat konusunu işleyeceğiz. Sıfatların türlerini ve örneklerini birlikte ele alacağız. Böylece ya unuttuklarımızı hatırlayacak ya da yeni bilgiler öğrenebileceğiz. Belirtme, niteleme sıfatlarının konu anlatımı ve örnek soru çözümlerini birlikte inceleyelim.

Sıfatlar Konu Anlatımı Nasıldır?

Sıfatların diğer ismi ön adlardır. İsmi nitelerler, belirtirler. Yani isimlerin önüne gelerek anlamlarını sayı, renk, yer-yön, durum, hareket, soru bakımından tanımlarlar. İsmin önüne birkaç sıfat gelebilir. Sıfatla isim arasına virgül konulmaz. Sıfatların çeşitleri vardır. Bu çeşitler önce ikiye sonra da alt başlıklara ayrılırlar. İsme sorulan sorularla sıfatın çeşidi anlaşılabilir.

Sıfat Çeşitleri:

1)Niteleme Sıfatları

2)Belirtme Sıfatları

a)İşaret Sıfatları

b)Sayı Sıfatları

c)Belgisiz Sıfatlar

d)Soru Sıfatları

Belirtme Sıfatı Örnekleri Nelerdir?

Belirtme sıfatları kendi içinde dörde ayrılır. Bunlardan ilki İşaret sıfatlarıdır.

a)İşaret Sıfatları

''bu, şu, beriki, öteki, şöyle, böyle'' gibi kelimelerin ismin önüne gelmesiyle oluşur.

Şu adama saati sordum. / Şu kelimesi saati sorduğu adamı belirttiği için şu kelimesi İşaret sıfatıdır.

b)Sayı Sıfatları

İsimlerin sayılarını, parçalarını, bölümlerini, sıralarını kesin olarak belirten sıfatlara sayı sıfatları denir.

Beş saat telefonla konuşunca başı ağrımış. / Beş kelimesi sayı sıfatıdır.

c)Belgisiz Sıfatlar

İsimlerin sayılarını, ölçülerini yaklaşık bir ifadeyle belirten sıfatlardır.

Birkaç kişinin katıldığı toplantı yoğun tartışmaya sebep oldu. / Birkaç kelimesi belgisiz sıfattır.

d)Soru Sıfatları

Soru sıfatları cümleyi soru cümlesine dönüştürür. İsimlerin nicelik ve niteliklerini soru yoluyla öğrenir.

Okula giderken hangi dolmuşa bineceksin? / Hangi Kelimesi soru sıfatıdır.

Niteleme Sıfatı Örnekleri Nelerdir?

İsmin şeklini, hareketini, durumunu rengini belirten sıfatlardır. İsme sorulan Nasıl? Sorusunun cevabı niteleme sıfatıdır.

Koca gözlerini açıp baktı. / Nasıl gözlerini? – Koca gözlerini yani koca kelimesi niteleme sıfatıdır.

Rengarenk kumaşlarla dükkanı doldurmuş./ Nasıl kumaşlarla? –Rengarenk kumaşlarla yani rengarenk kelimesi niteleme sıfatıdır.

Örnek Soru Çözümü Nasıldır?

Aşağıdaki sıfatları incelediğimizde hangisi çeşit olarak diğerlerinden farklıdır?

Küçülmüş elbisesini kardeşine hediye etti. Hayali kocaman bahçe almaktı. Küçük elleriyle yere kapaklanmış. Şu ilaçları getir de babaannen rahat etsin dedi. Mavi gözleri kalbimi yerinden çıkartıyordu.

Çözümü

D şıkkı hariç diğer şıklarda sıfatlar niteleme sıfatıyken D şıkkındaki sıfat belirtme sıfatı hatta işaret sıfatıdır.