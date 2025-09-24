Sıfatlar Konu Anlatımı - Sıfat Nedir, Türleri Kaça Ayrılır ve Nasıl Belirlenir?

Sıfat, varlıkları iyi tanıtmaya yarayan sözcüklere verilen addır. Sıfatlar çeşitlerine göre ayrılmaktadır. Ayrıca bu çeşitlerin içinde de farklı farklı alt başlıklara ayrılan sıfatlar, görevlerine göre sınıflandırılmıştır. Sıfatların hangi türde olduğunu bulmak için isimlere bazı sorular yöneltilir.

SIFAT NEDİR?

Türkçe dersinin dil bilgisi konularından olan sıfatlar, varlıkları iyi tanıtmak için kullanılan sözcük gruplarına verilen addır. Sıfatların bir diğer görevi de varlıkları daha iyi anlatmaya yaramasıdır. Sıfatlar genelde isimlerin önünde bulunmaktadır. İsimler hakkında renk, şekil, durum ve sayı bildirmektedirler. Bu saydığımız özellikler göz önünde bulundurulduğunda sıfatlar dil bilgisi için büyük önem taşımaktadır.

SIFATLAR KONU ANLATIMI

İsimlerin durumları ve nitelikleri hakkında fikir vermek amacıyla kullanılan sıfatların bir diğer adı da ön adlardır. Sıfatlar varlıkları birden fazla çeşit ile nitelendirebilmektedirler. Bunlar: renk, sayı, durum, şekil ve ölçüdür.

SIFAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Ön ad olarak da geçen sıfatların çeşitleri, sıfat türlerine göre değişmektedir. Sıfatlar ana ayrım ile bakıldığında iki başlık altında incelenmektedir. Bu başlıklar şunlardır:

Niteleme Sıfatı

Belirtme Sıfatı

Bu iki başlığın da kendi içlerinde alt başlıkları bulunmaktadır. Sıfatlar bu ayrıma kullanıldıkları anlamlara göre sahip olmaktadır. Hangi anlamda kullanıldıkları sıfatların çeşidini de belirlemektedir.

NİTELEME SIFATI NEDİR?

Niteleme sıfatları isimlerinden de anlaşılacakları gibi sıfatların niteliklerini belirtmek için kullanılmaktadırlar. Bu sıfatlar isimlerin şekil, renk, durum ve bazı özelliklerini belirtme amacı ile kullanılmaktadır. Sıfatların çeşitlerini bulmak için sıfatlara bazı sorular yöneltmek gerekmektedir. Niteleme sıfatları ise "nasıl" sorusuna cevap vermektedirler. Nasıl sorusu ile niteleme sıfatlarını belirlemek ve niteleme sıfatlarını bulmak kolaylaşmaktadır.

Niteleme sıfatları özellikle romanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Yazarlar genellikle bir ortamı nitelerken o ortamın okuyucunun gözünde canlanması için sık sık niteleme sıfatlarından faydalanmaktadır. Niteleme sıfatları aynı zamanda günlük hayatta da sıklıkla kullanılmakta ve sınavlarda her kademeden öğrencinin karşısına çıkmaktadır.

BELİRTME SIFATI NEDİR?

Belirtme sıfatları en kısa anlatımı ile isimleri belirtmek amacı ile kullanılmaktadır. Bu belirtme sayı ile soru yolu ile işaret ile veya belgisiz olarak yapılabilmektedir. Belirtme sıfatları kendi içlerinde dörde ayrılmaktadır. Bu dört tür şunlardır:

İşaret Sıfatları Sayı Sıfatları Belgisiz (belirsizlik) Sıfatları Soru Sıfatları

İŞARET SIFATI NEDİR?

Nesneleri ve varlıkları işaret etme amacı ile kullanılan kelimelere işaret sıfatı adı verilmektedir. İşaret sıfatları isimleri işaret yolu ile belirtmekte kullanılmaktadır. İşaret sıfatları "hangi" sorusuna cevap vermektedirler. İşaret sıfatları şunlardır:

Bu

Şu

O

Bunlar

Şunlar

Onlar

SAYI SIFATI NEDİR?

İsimlerin yani varlıkların sayılarını belirtme amacı ile kullanılan sıfatlara verilen addır. Kendi içinde beş türe ayrılmaktadırlar. Bu türler şunlardır:

Üleştirme Sıfatları

Kesir Sayı Sıfatları

Asıl Sayı Sıfatları

Topluluk Sayı Sıfatları

Sıra Sayı Sıfatları

SORU SIFATLARI NEDİR?

İsmi soru yolu ile belirten sıfatları soru sıfatları adı verilmektedir. Soru sıfatlarını aranırken soru sözcüğünden sonra bir ismin gelmesi gerekmektedir. Eğer soru sözcüğünden sonra bir isim gelmiyorsa sözcük zarf veya zamir olarak adlandırılmaktadır. Soru sıfatlarını bulmak için soru sözcüğünün yerine cevap olacak bir sözcük getirilmelidir. Eğer cevap olarak getirilen sözcük sıfat ise soru sözcüğü soru sıfatıdır.

BELGİSİZ SIFATLAR NEDİR?

Belgisiz sıfatlar varlıkları tam olarak belirtmezler. Belli belirsiz, aşağı yukarı belirtmektedirler. Bu sıfatlar bazen isimleri dış özellikleri açısından belirtirken bazen de sayı veya miktar bildirmek adına kullanılmaktadır.