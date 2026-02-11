Sıfır atıkta hkü modeli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı gıda ve su israfında gelinen tehlikeli manzarayı bir kez daha ortaya koydu. Gaziantep'te gerçekleştirilen Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı'na Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı. Konuşmasında israfın maddi boyutuna da dikkat çeken Bakan Yumaklı, küresel ölçekte her yıl yaklaşık 2.3 milyar ton gıdanın israf edildiğini, bu gıdanın üretimi için yılda 250 kilometreküp su kullanıldığını açıkladı. Yumaklı, "Bu tablo bize şunu gösteriyor: Gıda israfı aynı zamanda su ve gelecek israfıdır. Bu nedenle sıfır atık anlayışının genç nesillerde bir yaşam kültürü haline gelmesi hayati önemdedir" dedi. Bakan Yumaklı, HKÜ'de yürütülen uygulamaların, sıfır atık yaklaşımının üniversiteler aracılığıyla nasıl somut sonuçlar üretebildiğini gösterdiğini söyledi. Kampüslerde geliştirilen çevre dostu projelerin yalnızca teknik değil, eğitsel bir dönüşüm sunduğunu vurgulayan Yumaklı "Üniversitelerimiz, iklim hedefleriyle uyumlu insan kaynağını yetiştiren en önemli merkezlerdir" şeklinde konuştu.

KARARLI BİR YEŞİL DÖNÜŞÜM

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu da konferansta yaptığı konuşmada, sıfır atık yaklaşımını bir sertifika değil, bir gelecek vizyonu olarak ele aldıklarını söyledi. Kalyoncu, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, çevreye karşı sorumluluğu bir medeniyet bilinci haline getirmiştir. Biz de HKÜ olarak bu anlayışı eğitimimizin merkezine koyduk" dedi. HKÜ yeşil kampüs uygulamalarıyla dünya üniversiteleri arasında ilk 200'de, Türkiye genelinde 23'üncü, vakıf üniversiteleri arasında ise 5'inci sırada yer alıyor. Kalyoncu "Bu tablo, kararlı bir yeşil dönüşüm iradesinin sonucudur. Öğrencilerimizi bu bilincin doğal bir parçası olarak yetiştiriyoruz" diye konuştu.

KAMPÜSTE NELER VAR?

400 BİN metrekarelik açık kampüste hayata geçirilen uygulamalardan bazıları şöyle:

20 bin metrekarelik yeşil alanlar.

2 kilometrelik bisiklet yolu.

55 sabit ve etkinliklerde kullanılan 14 mobil sıfır atık ayrıştırma noktası.

Yağmur suyu hasadı sistemi, çevreci altyapı projeleri.

Karbon salımını azaltmaya yönelik elektrikli araç şarj istasyonları.