Sıfır Derecenin Altındaki Yağış Türleri – 0 Derecenin Altında Oluşan Hava Olayları Neler, Çiğ ve Kırağı 0 Derecenin Altında Mı Olur?

Sıfır derecenin altındaki yağış türleri arasında kırağı, kırç, kar ve dolu yer alır. Yağış türleri ise genel olarak sıfır derecenin altındaki yağış türleri ve sıfır derecenin üzerindeki yağış türleri olarak ikiye ayrılır. Bu yağış türlerinin çoğu ülkemizde görülür. Bu nedenle görülen her olay hakkında sorular ortaya çıkar. Bu sorular arasında "Kırağı 0 derecenin altında mı olur, 0 derecenin altında oluşan hava olayları nelerdir?" gibi sorular yer alır.



Sıfır Derecenin Altındaki Yağış Türleri Nelerdir?

Yağış; hava kütlelerinin soğuk hava ile karşılaşması, soğuk bir yerden geçmesi veya yükselmesi nedeni ile soğuması sonucunda hava kütlesinin içerisinde bulunan su buharının yoğunlaşması ile sıvı ya da katı halde yeryüzüne inmesidir. Yağış türleri sıfır derecenin altındaki yağış türleri ve sıfır derecenin üzerindeki yağış türleri olarak ikiye ayrılır. Sıfır derecenin altında bulunan yağış türleri şu şekilde karşımıza çıkar:

Kırağı: Yere dokunan hava katmanlarının soğuması ve yoğunlaşması ile oluşan yağış türüdür. Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu ve geceleri sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü yerlerde ince buz kristalleri şeklinde karşılaşılan yağışlardır. Daha çok orta enlemlerde ve sonbahardan kışa ya da kıştan ilkbahara geçilen mevsim dönemlerinde karşılaşılır.

Kırç: Çok fazla soğumuş sisli ortamlarda sisi oluşturan su buharının yere ve bulunan cisimlere çarparak buz kristalleri şeklinde oluşturduğu yağış türüdür. Kırağı yağış türüne göre buz kristalleri daha kalın ve büyük olarak karşımıza çıkar. Genellikle orta enlemlerde kış mevsiminde ve kutup çevresinde görülür.

Kar: Yerden yüksekte gerçekleşir. Hava kütlelerinin içerisinde bulunan su buharının donması ile buz kristalleri şeklinde yağış oluşur. Ölçümü bıraktığı su miktarlarına bakarak yapılır. Aylık sıcaklık ortalaması -4 derece olduğu zaman kar yağışı yerde birikerek bir örtü oluşturur. Bu örtü çoğu yerde geçiçi olsa da bütün yıl erimeyen kar örtüsü bulunan yerler de bulunmaktadır.

Dolu: Çok güçlü dikey hava hareketlerinin olduğu bölgelerde hız ile yükselen aşırı soğumuş su taneleri yüksek bölgelerde donar ve buz tanelerine dönüşür. İrileşen ve ağırlaşan buz taneleri yere düşer ve dolu olayı oluşur. Genellikle orta enlemlerde havanın ılık olduğu bahar ve yaz mevsimlerinde görülür.

Çiğ ve Kırağı 0 Derecenin Altında Mı Olur?

0 derecenin altında olan yağışlarda kırağı olayı bulunur ancak çiğ olayı bulunmaz. Çünkü çiğ 0 derecenin üzerinde oluşan bir yağış türüdür. Çiğ ve kırağının oluşum sistemi neredeyse aynıdır ancak oluştukları dereceler farklı olduğundan farklı olaylar olarak karşımıza çıkar.