Sıfırı Kim Buldu? Sıfır Nasıl Keşfedildi, Hangi Uygarlık Tarafından Ve Ne Zaman Bulundu?

Sıfır sözcüğü kelime anlamı olarak ele alındığında Arapça "sıfr" kelimesinde türediği düşünülmektedir. Dünya üzerinde günümüze kadar yaşamış eski medeniyetlerde de kullanılan sıfır elbette ki o dönemler rakam haliyle tercih edilmiyordu. Zamanla evirilen ve günümüzdeki halini alan sıfır rakamının tarihsel verilere göre ilk kullanım yeri Mısır'dır. Peki, günümüzdeki sürecine nasıl geldi, sıfırı kim buldu?

Sıfırı Kim Buldu? Sıfırı İlk Kez Kullanan Uygarlık Kimdir?

Sıfır için tarihsel bir araştırma yapacak olursanız karşınıza çıkan ilk veriler M.Ö. 3000'li yıllara ait olacaktır. Bu tarihlerde Mısırlıların pek çok kaynağında sıfırın kullanıldığı görülüyor. Ancak o süreçte sıfır bir rakam ya da şimdiki haliyle kullanılmıyordu. Sıfırı temsil eden bir işaret ile pek çok kaynakta yer verildiği görülebiliyor.

Mısırlılardan sonra sıfırın kullanıldığı bir başka uygarlık Babilliler oluyor. Yine bir sembole dayanan sıfır o dönemde iki paralel çizgi ile ifade ediliyor. M.Ö. 700 ile 500 yılları arasında bu şekilde kaynaklara geçen sıfır günümüzdeki şeklini M.S 2.yy'da alıyor. Eski Yunanlıların "0" şeklinde kullandığı sıfır astronomi kaynaklarında yer alıyor. Dolayısı ile günümüzdeki matematiksel anlamı yine burada da görülemiyor.

0 rakamı nasıl ortaya çıktı?

Sıfır nasıl keşfedildi diye yapılan araştırmalar ilk olarak matematik dışında pek çok alanda kullanıldığını görebilir. Ancak 0 rakamı nasıl ortaya çıktı ve matematik kaynaklarına girdi dersek M.S 632 yılına gitmek gerekiyor. Keza bu tarihlerde Hindistan'da yaşayan matematik ve gökbilimci Brahmagupta isimli kişi sıfırı ilk defa rakam olarak kullanan kişidir.

Pek çok çalışmasında bu rakama yer verdiği görülen Brahmagupta'nın rakamı nasıl bulduğu ve kullandığı henüz tespit edilemedi. Çünkü kaynaklarında bu rakamı sağlama yapacak verilere rastlanamıyor. Özellikle de bölme işleminde 0 rakamını kullanamadığı gözlenebiliyor.

Ancak şu anda kullandığımız haliyle sıfırı kim buldu diye araştırmaya devam edersek M.S 830 yılında yine gökbilim ve matematik ile ilgilenen Harezmî olacaktır. Brahmagupta'nın çalışmalarından etkilendiği bilinen ünlü matematikçi sonraki yıllarda "cebirin babası" lakabını alan kişidir.