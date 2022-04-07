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Giriş Tarihi: 7.4.2022 13:32 Son Güncelleme: 7.4.2022 13:33

Sığ Zıt Anlamlısı Nedir? Tdk’ye Göre Sığ Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Sığ Zıt Anlamlısı Nedir? Tdk’ye Göre Sığ Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Var olan neredeyse her şeyin bir karşıtı olduğu gibi, duygu ve düşüncelerimizi ifade ederken kullandığımız kelimelerin de bir karşıtı vardır. Televizyon izlerken yahut bir sohbet esnasında karşımıza çıkan birçok kelimenin zıt anlamlısı mevcuttur. Günlük hayatta, derslerde ve edebî metinlerde karşımıza çıkan sığ kelimesinin zıt anlamlısı nedir? TDK’ye göre sığ kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Kelimenin türü ne olursa olsun genelde hepsinin bir zıt anlamlısı vardır, çünkü kelimeler bir durumu, eylemi ya da duyguyu ifade eder. Kelimelerin zıt anlamlısını, eş anlamlısını yahut mecaz anlamını bilmek dil bilgimizi genişletirken aynı zamanda konuşurken çok daha güzel cümleler kurmamıza fayda sağlar. Sığ kelimesi de çoğunlukla sıfat olarak kullanılan bir kelimedir ki tabi olarak zıt anlamlısı vardır. Peki, sığ kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Sığ Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Sığ kelimesi, hem gerçek hem de mecaz anlamıyla sık kullanılan bir sözcüktür. Sığ kelimesinin zıt anlamlısı net bir şekilde öğrenilebilmesi için her iki anlamını da kavramak gereklidir. TDK' ye göre sığ kelimesinin gerçek anlamı şudur;

  • Deniz, göl veya akarsudan bahsederken su derinliğinin az olması.

Yine TDK'ye göre sığ kelimesinin mecaz anlamı ise şöyledir;

  • Bilgi, kültür ve fikirleri yetersiz kalan, yüzeysel düşünen kişi anlamına gelir.

Bu bilgiler doğrultusunda sığ kelimesinin zıt anlamlısı "derin" kelimesidir. Derin kelimesi de yine zıt anlamlısı olduğu sığ kelimesi gibi gerçek ve mecaz olmak üzere iki anlamıyla da kullanılan bir kelimedir. Derin kelimesini her iki anlamıyla da şöyle cümle içinde örneklendirebiliriz;

  • Alanya'da gittiğimiz plaj çok güzeldi ama denizi çok derindi, yüzme bilmeyenlere tavsiye etmem.
  • Ahmet çok hassas bir karaktere sahip bir genç, en küçük olay karşında bile derin fikirlere dalıyor.

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Sığ Zıt Anlamlısı Nedir? Tdk’ye Göre Sığ Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?
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