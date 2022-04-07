Sığ Zıt Anlamlısı Nedir? Tdk’ye Göre Sığ Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Kelimenin türü ne olursa olsun genelde hepsinin bir zıt anlamlısı vardır, çünkü kelimeler bir durumu, eylemi ya da duyguyu ifade eder. Kelimelerin zıt anlamlısını, eş anlamlısını yahut mecaz anlamını bilmek dil bilgimizi genişletirken aynı zamanda konuşurken çok daha güzel cümleler kurmamıza fayda sağlar. Sığ kelimesi de çoğunlukla sıfat olarak kullanılan bir kelimedir ki tabi olarak zıt anlamlısı vardır. Peki, sığ kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Sığ Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Sığ kelimesi, hem gerçek hem de mecaz anlamıyla sık kullanılan bir sözcüktür. Sığ kelimesinin zıt anlamlısı net bir şekilde öğrenilebilmesi için her iki anlamını da kavramak gereklidir. TDK' ye göre sığ kelimesinin gerçek anlamı şudur;

Deniz, göl veya akarsudan bahsederken su derinliğinin az olması.

Yine TDK'ye göre sığ kelimesinin mecaz anlamı ise şöyledir;

Bilgi, kültür ve fikirleri yetersiz kalan, yüzeysel düşünen kişi anlamına gelir.

Bu bilgiler doğrultusunda sığ kelimesinin zıt anlamlısı "derin" kelimesidir. Derin kelimesi de yine zıt anlamlısı olduğu sığ kelimesi gibi gerçek ve mecaz olmak üzere iki anlamıyla da kullanılan bir kelimedir. Derin kelimesini her iki anlamıyla da şöyle cümle içinde örneklendirebiliriz;